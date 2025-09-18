Mercadona busca personal para trabajar en centros logísticos y fábricas: cómo mandar el CV al nuevo portal de empleo

¿Te gustaría trabajar en Mercadona? La compañía sigue incorporando personal como gran empresa empleadora que es y, además de las vacantes de tienda, ofrece oportunidades en almacenes y fábricas. En estos últimos casos, se tratan de puestos con formación remunerada y horarios conocidos con antelación.

Actualmente, Mercadona cuenta con 8 ofertas de empleo para cubrir la falta de personal en bloques logísticos en diferentes puntos del país y donde puedes tener opciones de elegir entre contratos de 40 h, 22,5 h o 15 h semanales, con turnos fijos de mañana, tarde o noche. Bien, quieres saber ¿cómo puedes enviar el currículum? Te lo explicamos con detalle en esta noticia.

Cuáles son las ofertas de empleo que Mercadona tiene disponibles para trabajar en centros logísticos

Las nuevas contrataciones de Mercadona no se limitan a sus supermercados: los bloques logísticos también están incorporando personal de manera constante. Tras el cierre de la campaña de verano, la compañía está reforzando su plantilla con contratos mayoritariamente fijos para garantizar el abastecimiento y la operativa en sus almacenes.

De esta forma, Mercadona ofrece empleo estable y con proyección en sus centros logísticos, con formación remunerada desde el primer día y condiciones que incluyen pluses según el puesto y el turno asignado. Bien, estas son las vacantes disponibles:

Puesto Ubicación Jornada / Turnos Sueldo Preparador/a de pedidos almacén (Temporal) Riba-roja de Túria (Valencia) – 40 h (5 días)

– 22,5 h (3 días)

– 15 h (2 días) – 1.685€ brutos/mes

– 948€ brutos/mes

– 632€ brutos/mes Preparador/a de pedidos almacén (Fijo) Vitoria-Gasteiz (Álava) – 40 h (5 días)

– 22,5 h (3 días)

– 15 h (2 días) – 1.685€ a 2.280€/mes

– 948€ a 1.283€/mes

– 632€ a 855€/mes Preparador/a de pedidos almacén (Temporal) Huévar del Aljarafe (Sevilla) – 40 h (5 días)

– 22,5 h (3 días)

– 15 h (2 días) – 1.685€/mes

– 948€/mes

– 632€/mes Operario/a limpieza fábrica pan (Fijo) Abrera (Barcelona) 15 h (sábado y domingo) 632€ a 855€/mes (progresión) Operario/a fábrica pan (Temporal) Abrera (Barcelona) 40 h (5 o 6 días) 1.685€/mes Auxiliar de Mantenimiento almacén (Fijo) Vitoria-Gasteiz (Álava) 40 h (5 o 6 días) 1.685€ a 2.280€/mes (progresión) Técnico/a instalaciones almacén (Fijo) Vitoria-Gasteiz (Álava) 40 h (5 o 6 días) 28.842€ a 43.785€/año (progresión)

¿Cuál es el salario que ofrece Mercadona en estos puestos de trabajo en bloques logísticos?

En los centros logísticos y fábricas de Mercadona, la retribución varía en función de la jornada elegida y el puesto. Para quienes trabajan a tiempo completo (40 horas semanales), el salario base es de 1.685 euros brutos al mes, con posibilidad de progresar hasta 2.280 euros en determinados puestos como auxiliar de mantenimiento o preparador de pedidos.

En jornadas reducidas de 22,5 horas semanales (3 días), la nómina arranca en 948 euros y puede alcanzar los 1.283 euros en posiciones con progresión salarial. Si se opta por la modalidad más reducida, de 15 horas semanales (2 días), el sueldo oscila entre 632 y 855 euros brutos al mes, dependiendo del puesto y la ubicación.

En el caso de perfiles técnicos especializados, como el de técnico/a de instalaciones, la retribución es anual y presenta una banda más amplia, que va de 28.842 a 43.785 euros brutos al año.

¿Cómo mandar el CV a Mercadona?

Mercadona cuenta con un nuevo portal de empleo online para que cualquier persona interesada pueda inscribirse fácilmente en sus ofertas. El procedimiento es sencillo: primero prepara el currículum actualizado y accede a la web de empleo de Mercadona. Desde allí, podrás aplicar filtros por país, provincia, municipio, tipo de empleo o contrato, y ver todas las vacantes activas. En este caso, debes seleccionar «Bloques logísticos».

Luego, elige la oferta que te interese, entra en ella para consultar requisitos y condiciones, y pulsa en “Inscríbete en la oferta”. Después, inicia sesión con tu cuenta o regístrate si es tu primera vez (también puedes hacerlo con LinkedIn). Finalmente, solo tendrás que cargar tu CV en PDF o introducir tus datos manualmente.