MediaMark sorprende con este patinete eléctrico de cuatro ruedas: kart, simulador y scooter

Permite conducir a 42 km/h, entrenar en simulador con retroalimentación háptica y moverse por la ciudad con el Ninebot S Max desmontable. Una propuesta 3 en 1 pensada para familias y amantes de la movilidad eléctrica.

El Segway GoKart Pro 2 llega con una idea clara: unir diversión y utilidad en un único dispositivo. Es un kart eléctrico veloz, un simulador de carreras inmersivo al conectarlo al ordenador y, además, un scooter autoequilibrado desmontable para el día a día. ¿Se puede pedir más en un solo equipo?

Quién puede disfrutar del Segway GoKart Pro 2 y por qué interesa

Pensado para un público amplio, este kart destaca por su chasis ajustable, lo que permite adaptarlo a diferentes alturas. En la práctica, tanto adultos como niños pueden disfrutarlo con comodidad y seguridad aunque en España no está permitido su uso por la vía pública. No obstante, se trata de una gran opción familiar: sirve para jugar, para aprender e incluso para entrenar habilidades de conducción.

La tracción trasera aporta control en curvas y sensaciones de derrape muy divertidas sin perder estabilidad. Si buscas un dispositivo que combine ocio y práctica real, aquí lo tienes. ¿Quieres algo que enganche a los peques y también te saque una sonrisa a ti? Este formato lo hace posible.

Cómo usar el Segway GoKart Pro 2 como simulador inmersivo doméstico

Conectado al ordenador, el GoKart Pro 2 actúa como simulador de carreras e incorpora retroalimentación háptica. Esto quiere decir que choques, giros bruscos y cambios en la pista se sienten en tus manos, elevando la inmersión. Es, por tanto, ideal para quienes disfrutan de los videojuegos y desean practicar sin salir de casa.

Además, esta interacción entre mundo real y virtual multiplica su utilidad: juegas, entrenas reflejos y conoces tus límites en un entorno controlado. ¿Te imaginas pasar de la pantalla a la calle manteniendo sensaciones similares? Justo ahí está su gracia.

Procedimiento para montar, conducir y aprovechar el scooter autoequilibrado integrado

El corazón del concepto 3 en 1 es el Ninebot S Max desmontable. Integrado en el chasis del kart, puede separarse para usarlo como scooter autoequilibrado en desplazamientos urbanos. En exteriores, el kart alcanza hasta 42 km/h; en ciudad, el S Max aporta agilidad y rapidez para recados o trayectos cortos. Y no tiene pérdida: montar, ajustar el chasis y disfrutar.

A continuación, un resumen de funciones prácticas que conviene tener presentes:

Experiencia 3 en 1: kart, simulador conectado al ordenador y scooter autoequilibrado.

Tracción trasera para mayor control y estabilidad en curvas.

Chasis ajustable para diferentes estaturas y edades.

Retroalimentación háptica para sentir impactos y giros en el simulador.

Altavoz de motor acoplable con cuatro experiencias de sonido y levas de cambio.

Precio, especificaciones destacadas y disponibilidad del Segway GoKart Pro 2

El conjunto no se queda en la teoría: añade personalización de sonido con un altavoz de segunda generación y permite cambiar de marcha con levas, aportando un toque más “pro” a la conducción. Por lo tanto, la propuesta se adapta al nivel de cada usuario, desde la iniciación hasta el entusiasta que quiere sensaciones más finas.

A modo de ficha rápida, estas son las claves del dispositivo:

Modo de uso Características principales Público objetivo Kart eléctrico Hasta 42 km/h, tracción trasera, chasis ajustable Familias y aficionados a la conducción Simulador conectado Retroalimentación háptica, inmersión en choques y giros Gamers y entrenamiento doméstico Scooter Ninebot S Max Desmontable, movilidad urbana ágil y eficiente Desplazamientos del día a día

En cuanto al precio, el Segway GoKart Pro 2 puede adquirirse por 1.999 euros en diferentes tiendas online, incluida emovethings y la oficial de la marca. Por consiguiente, resulta más accesible de lo que podría pensarse para un equipo con tres usos claros y bien resueltos.

En resumen, combina velocidad, inmersión y movilidad urbana en un solo paquete. Si buscabas algo distinto para divertirte y moverte, aquí hay una opción que, además, saca partido dentro y fuera de casa.