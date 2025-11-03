Más de mil cursos gratis del SEPE y Fundae para trabajar en oficinas: requisitos a cumplir

Nuevas formaciones para reforzar el currículum y optar a empleos de oficina. La mayoría se realizan online y admiten a personas desempleadas, autónomos, funcionarios y trabajadores en activo.

Fundae, con el respaldo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), ofrece 1.956 cursos gratuitos orientados a mejorar el perfil profesional y facilitar el acceso a puestos administrativos. Hay opciones breves, de una a tres horas, y otras intensivas que superan las 150 horas.

Quién puede inscribirse a los cursos gratuitos del SEPE y Fundae para empleo administrativo

¿Estás desempleado y quieres reengancharte al mercado laboral? Para apuntarse es necesario estar dado de alta como demandante de empleo si no se trabaja.

Además, existen alternativas para autónomos, funcionarios y trabajadores por cuenta ajena. En todos los casos, el objetivo es actualizar competencias y abrir puertas a oportunidades en oficinas y administración.

Fechas, modalidades y duración de los cursos gratis para administrativos del SEPE y Fundae

Las formaciones se imparten, en su mayoría, online, desde casa. Cómodo y práctico, ¿verdad? Por duración, las hay muy cortas, de una a tres horas, y también completas, con más de 150 horas según el nivel y la temática.

Estas acciones formativas, con las que SEPE y Fundae dan la bienvenida al mes de noviembre, están pensadas para jóvenes y para mayores de 45 años en búsqueda activa. Ojo, muchas propuestas se vinculan a las TIC, clave para cualquier puesto de oficina. A modo de guía orientativa, estos son algunos ejemplos destacados y su carga estimada:

Área formativa Duración orientativa Observaciones Generación de contenidos digitales y procesos creativos 150 horas Enfoque específico en contenidos digitales Maquetación digital 30–150 horas Varios niveles y perfiles Experiencia de usuario (UX) 150 horas Orientado a mejorar la usabilidad Competencias digitales para formadores y tutores en diseño 150 horas Incluye métodos para evaluar logros Blockchain aplicado a sectores financiero, administrativo, industrial o TIC 35 horas Enfoque sectorial Business Analytics: IA, business intelligence, big data y open data 25–40 horas Diferentes niveles Productos de automatización y gestión documental LogiTech — Formación en varios niveles Community Manager y posicionamiento web — En varios niveles Estrategia digital para empresas — Orientación estratégica Autómatas programables — Optimización tecnológica en la industria Acciones en marketing digital para mejorar el negocio 4 horas Formación breve y muy práctica

Como ves, el catálogo cubre desde habilidades digitales básicas hasta contenidos avanzados para puestos administrativos.

Pasos para solicitar online los cursos de Fundae con respaldo del SEPE paso a paso

El proceso de inscripción es sencillo y totalmente digital. ¿Listo para dar el salto?

Accede a la web Experiencia Fundae. Indica tu situación: selecciona que estás desempleado, si es tu caso. Elige el sector administrativo para filtrar las opciones disponibles. Entra en la ficha del curso: allí verás requisitos y detalles. Si encaja contigo, pulsa en acceder al itinerario en eFundae para completar la inscripción.

Tras completar estos pasos, podrás seguir la formación desde casa y sumar credenciales a tu currículum sin complicarte la vida. La documentación concreta se muestra en cada ficha del curso, junto con los requisitos de acceso. En general, si estás desempleado, se exige estar dado de alta como demandante de empleo.

En la gestión intervienen Fundae, como entidad que coordina la oferta formativa, y el SEPE, que respalda estas acciones orientadas a la mejora de la empleabilidad en el ámbito administrativo.