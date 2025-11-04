El puente de 3 días del próximo 10 de noviembre de 2025: dónde será festivo según el BOE

El Ayuntamiento traslada al lunes la festividad del 9 de noviembre, Día de la Almudena; el descanso afecta a quienes trabajan o estudian en la capital y no al resto de la región.

El lunes 10 de noviembre será festivo en la ciudad de Madrid. El Ayuntamiento traslada al lunes la celebración del 9 de noviembre, Día de la Almudena, patrona de la capital. ¿Trabajas o estudias en Madrid capital? Entonces tendrás un día de descanso. En el resto de la Comunidad de Madrid será una jornada lectiva y laborable.

Quiénes disfrutan del festivo del 10 de noviembre en Madrid capital

El calendario de 2025 ha sido caprichoso y varios festivos han caído en fin de semana. Pasa lo mismo con el 9 de noviembre, que este año coincide en domingo. Para compensarlo, el consistorio traslada la festividad al lunes 10. Por lo tanto, el festivo solo aplica a personas que desarrollan su actividad en la ciudad de Madrid: estudiantes y la mayoría de trabajadores de servicios no esenciales tendrán libre. Quienes estén en otros municipios madrileños mantienen su rutina habitual.

Que no te pille el toro: si tu centro de trabajo o de estudios no está en Madrid capital, te rige el calendario de tu localidad. ¿Planeas un puente? Solo será posible donde ese lunes figure como no laborable.

Qué cambia el lunes 10 en Madrid capital

Estudiantes: no hay clase en la ciudad de Madrid.

Trabajadores de servicios no esenciales: disfrutan del festivo en la capital.

Servicios esenciales: pueden mantener su actividad.

Resto de la Comunidad de Madrid: día lectivo y laborable con normalidad.

En consecuencia, el puente se limita a los territorios en que el lunes aparezca como festivo; en Madrid capital sí puede enlazarse con el fin de semana.

Cómo queda el calendario laboral y escolar por el traslado de la Almudena

A continuación, una tabla rápida para situar fechas y ámbitos. Sirve como guía práctica para organizar la semana:

Fecha Ámbito Situación 9 de noviembre (domingo) Ciudad de Madrid Día de la Almudena; celebración patronal 10 de noviembre (lunes) Ciudad de Madrid Festivo por traslado del 9 de noviembre 10 de noviembre (lunes) Resto de la Comunidad de Madrid Jornada lectiva y laborable 6–9 de noviembre Ciudad de Madrid Ciclo cultural “Patronas 2025” con 22 conciertos

Como se ve, el descanso del lunes solo afecta a la capital. Si trabajas fuera de ella, tu lunes será como cualquier otro.

Actos previstos y recomendaciones prácticas para organizar el puente con sentido

El Ayuntamiento de Madrid ha confirmado el programa habitual del Día de la Almudena. La Archidiócesis organiza los cultos, con triduo en la catedral los días previos. El 9 de noviembre se celebra la misa mayor en la Plaza de la Almudena y, al terminar, la imagen recorre en procesión el eje entre la catedral y la Plaza Mayor. También habrá ofrenda floral solidaria y, como es tradición, numerosas pastelerías venderán la Corona de la Almudena.

Además, la agenda cultural suma el ciclo Patronas 2025, organizado por Madrid en Vivo con la colaboración del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento y Eventim: 22 conciertos protagonizados por mujeres entre el jueves 6 y el domingo 9 de noviembre. ¿Te apetece un plan antes del festivo? Es una opción perfecta para encadenar cultura y descanso.

Revisa tu ubicación laboral o académica y coordina turnos si trabajas en servicios esenciales. Por otro lado, quienes estudien o trabajen en la capital pueden aprovechar el lunes para trámites, ocio o simplemente descansar. Y recuerda: el puente solo existe donde el lunes sea festivo; conviene confirmarlo antes de hacer maletas.