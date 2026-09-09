Los reponedores subirán un 3,5% su salario en 2026 y un 4% anual hasta 2029

El nuevo convenio también regula dos pagas extraordinarias, 31 días naturales de vacaciones y garantías para los fijos discontinuos.

Los trabajadores de servicios de reposición y marketing operacional tendrán una subida salarial del 3,5% en 2026 y del 4% anual entre 2027 y 2029. El nuevo convenio nacional, publicado el 4 de septiembre, regula además las pagas extraordinarias, el trabajo nocturno, las vacaciones y determinadas garantías para los contratos fijos discontinuos.

Los salarios subirán durante los cuatro años de vigencia

La tabla salarial de 2026 aumenta un 3,5% respecto a las retribuciones de 2025. A partir de ahí, durante 2027, 2028 y 2029 se aplicará un incremento anual del 4% sobre la tabla vigente en el ejercicio anterior.

Las cantidades deberán ajustarse proporcionalmente cuando la jornada sea inferior a la completa. Además, si el IPC de 2026 supera el 3,5%, el convenio contempla un pago compensatorio con un límite máximo del 3,75%, aunque esa cantidad no se consolidará en las tablas salariales.

Algunas diferencias generadas por la nueva estructura profesional deberán abonarse dentro de los dos meses posteriores a la publicación del convenio.

Las pagas extraordinarias se abonarán en julio y diciembre

El convenio reconoce dos gratificaciones extraordinarias equivalentes a una mensualidad del salario base. Los pagos están previstos para el 15 de julio y el 15 de diciembre.

Estas pagas podrán prorratearse en las doce mensualidades cuando se cumplan las condiciones previstas en el artículo 31 del Estatuto de los Trabajadores.

Conviene comprobar que la nómina aplica correctamente la nueva tabla salarial y, cuando corresponda, los complementos establecidos en el convenio. También puede consultarse cómo funciona el prorrateo de las pagas.

El trabajo nocturno tendrá un recargo del 10% o descanso compensatorio

Se considera trabajo nocturno el realizado entre las 22:00 y las 06:00. El convenio establece que deberá compensarse mediante descanso o con un recargo del 10% sobre el valor de la hora ordinaria.

La plantilla dispondrá además de 31 días naturales de vacaciones al año. Quienes superen un año de antigüedad tendrán derecho a disfrutar 21 días consecutivos entre junio y septiembre, y el periodo deberá comenzar en un día hábil.

Las vacaciones podrán recuperarse después de determinadas situaciones de incapacidad temporal, dentro de los límites establecidos por la legislación laboral.

Los fijos discontinuos tendrán una ocupación mínima garantizada

Los trabajadores fijos discontinuos a tiempo parcial tendrán garantizados al menos 120 días de ocupación durante un periodo de doce meses, de los cuales 90 deberán ser consecutivos.

Para determinados puestos vinculados a campañas promocionales, el mínimo será de 60 días, con al menos 20 continuados.

La antigüedad se calculará teniendo en cuenta toda la duración de la relación laboral, salvo en aquellos conceptos cuya naturaleza exija un tratamiento diferente. Durante los periodos de inactividad, estos trabajadores tendrán prioridad en determinadas acciones formativas.

También podrán solicitar prestaciones por desempleo si reúnen los requisitos aplicables a los fijos discontinuos inactivos.