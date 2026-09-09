Más de 1.000 vuelos cancelados obligan a las aerolíneas a ofrecer reembolso o transporte alternativo

Un fallo del control aéreo afectó a Heathrow, Gatwick y otros aeropuertos durante el 8 de septiembre como Manchester y Birmingham.

Un fallo técnico en el sistema de procesamiento de vuelos de NATS provocó más de 1.000 cancelaciones en Reino Unido este 8 de septiembre. La incidencia afectó a varias aerolíneas y generó retrasos en otros países europeos. NATS comunicó que había aplicado una solución, aunque la recuperación sería gradual. Los pasajeros con vuelos cancelados conservan derechos de reembolso o transporte alternativo. La compensación económica dependerá de la causa concreta.

La aerolínea debe ofrecer dos alternativas

Ante una cancelación, el pasajero puede elegir entre recuperar el precio del billete o llegar a su destino mediante una alternativa. Si acepta el reembolso, renuncia normalmente al transporte sustitutorio asociado a esa reserva. Las aerolíneas más afectadas fueron EasyJet y British Airways, seguidas por Ryanair, KLM y Eurowings.

La compañía debe informar de las opciones disponibles. El viajero debe guardar tarjetas de embarque, correos y capturas del estado. Las compras adicionales necesitan factura para acreditar necesidad y proporcionalidad.

La asistencia incluye comida y alojamiento

Durante la espera, la aerolínea debe proporcionar comida y bebida de forma razonable. Si el nuevo vuelo sale al día siguiente, puede corresponder alojamiento y transporte entre aeropuerto y hotel.

Cuando la empresa no presta asistencia, el viajero puede adquirir lo imprescindible y reclamar después. Los gastos lujosos o ajenos a la incidencia pueden rechazarse. La reclamación se dirige primero a la compañía operadora.

La compensación no siempre resulta exigible

Las normas europeas y británicas contemplan pagos en determinados supuestos. Una avería del control aéreo puede calificarse como circunstancia extraordinaria ajena a la aerolínea. Esa valoración debe realizarse sobre cada cancelación.

Aunque no exista compensación fija, siguen vigentes reembolso, alternativa y asistencia. Es importante tener en cuenta que existen otros cambios que afectan al consumo para mostrar procedimientos de reclamación diferentes.

Cómo reclamar desde España

El pasajero debe reclamar por escrito a la aerolínea y adjuntar documentación. Si no obtiene respuesta adecuada, puede acudir al organismo competente según salida, llegada y compañía.

La tarjeta puede incluir seguro, pero sus coberturas dependen de la póliza. No debe confundirse con derechos legales. Los viajes combinados pueden añadir obligaciones para el organizador. Si el vuelo formaba parte de un paquete, el pasajero debe comunicar también la incidencia a la agencia de viaje, ya que el canal de venta y el proveedor deben identificarse por separado. No debe aceptarse un bono sin leer sus condiciones.

Los datos ofrecidos sobre el número de vuelos cancelados proviene de Flightradar24.