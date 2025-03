Malas noticias para los barceloneses: el Ayuntamiento impone multas de 600 euros por hacer esto con la basura

El Ayuntamiento activa un plan piloto de 15 días en Ciutat Vella para combatir el incivismo y mejorar la gestión de residuos.

Esta semana ha comenzado en el distrito de Ciutat Vella, en Barcelona, una iniciativa pionera destinada a reducir el abandono de basura en la vía pública. El proyecto, enmarcado en el Plan Endreça, se concentra en tres áreas con altos niveles de infracciones: el barrio Gòtic, el Raval y el Casc Antic. Desde el consistorio advierten que, tras una fase inicial de concienciación, se aplicarán multas que podrían llegar a los 600 euros.

En palabras del teniente de alcaldía y regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle, la situación de incivismo es “exagerada” y obliga a tomar medidas contundentes. ¿Te preocupa cómo afectará esta nueva normativa a tu día a día? A continuación, repasamos los detalles más importantes para quienes residen, trabajan o simplemente transitan por estas zonas.

Acciones principales del Plan Endreça y cómo podrían afectar a comerciantes y residentes

El objetivo principal de esta prueba piloto del Ayuntamiento de Barcelona, es sensibilizar sobre la correcta gestión de residuos, prestando especial atención a quienes dejan bolsas de basura fuera del horario establecido o sacan trastos sin seguir las normas. De ahí que en esta prueba piloto:

Se informe puerta a puerta a vecinos y comerciantes.

Se marquen con adhesivos los residuos mal depositados.

Se intensifiquen los controles de la Guardia Urbana y las inspecciones comerciales.

El plan también contempla la reorganización de los servicios de recogida, de modo que las bolsas de basura depositadas fuera del horario queden más visibles y, por tanto, inviten a reflexionar sobre el impacto que generan en el entorno. Sin embargo, las multas llegarán pronto, por lo que autoridades y barceloneses piden extremar las precauciones para evitar sanciones.

Cómo se desarrollará la fase informativa y qué pasará tras las advertencias

Durante los primeros 15 días, el Ayuntamiento se enfocará en informar y concienciar a toda la ciudadanía, incluyendo turistas y establecimientos de hostelería. ¿Significa esto que no habrá multas inmediatas? En teoría, se priorizará la sensibilización, pero se recomienda no bajar la guardia.

Para reforzar el mensaje, un equipo de informadores recorrerá las calles más conflictivas del Raval, el Gòtic y Sant Pere. Además, se distribuirá material explicativo en buzones y comercios, con el fin de aclarar horarios de recogida y buenas prácticas. Una vez agotada la etapa informativa, la Guardia Urbana podrá imponer sanciones de manera sistemática.

Cambios previstos en la recogida de residuos y sanciones de hasta 600 euros

El Ayuntamiento de Barcelona pretende que la ciudadanía sea consciente de las consecuencias de sus actos. Por ello, se ha reestructurado la recogida de basura en franjas matinales y vespertinas que faciliten la detección de irregularidades. Las multas, que podrían ascender a 600 euros, buscan disuadir a quienes:

Dejen bolsas de basura en el suelo o junto a contenedores llenos. Abandonen muebles y enseres sin cita previa de recogida. Cumplan horarios de forma incorrecta o ignoren avisos reiterados.

Para una visión rápida, se presenta la siguiente tabla con las zonas más afectadas y sus principales problemas:

Zona Problemática principal Posible solución Gòtic Basura fuera de horario Ajustarse a horarios de recogida Raval Incumplimiento en comercios Mayor control y sanciones Sant Pere Restos de obras abandonados Solicitar recogida municipal

Con estas medidas, el consistorio espera que disminuya la acumulación de residuos y qué vecinos, comerciantes y turistas colaboren de forma activa. Se insiste en que la prioridad no es sancionar, sino educar y recuperar el civismo en las calles. No obstante, quien no cumpla con las normas deberá enfrentarse a multas de cuantías elevadas.