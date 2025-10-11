Makro lanza 51 ofertas de empleo en varias ciudades: contratos temporales e indefinidos, turnos rotativos y oportunidades de desarrollo

¿Buscas trabajo? Makro, filial del grupo alemán METRO y referente en la distribución mayorista para el sector HoReCa, tiene activas 51 ofertas de empleo para trabajar en plataformas, oficinas y tiendas de varias provincias. La compañía combina contratos temporales, fijo-discontinuos e indefinidos, la mayoría en modalidad presencial y con turnos rotativos (incluido turno de noche en algunos casos). Entre sus beneficios destacan descuentos en Makro, app de salud 24h, retribución flexible y planes de formación (MPower, GoFluent, GoodHabitz), además de una cultura corporativa orientada al desarrollo profesional. Bien en esta noticia te indicamos

Makro abre el proceso de selección para reforzar plataformas y tiendas

Makro busca perfiles para logística, atención al cliente, operaciones de tienda y comercial. En plataformas logísticas, los puestos se centran en Soporte FSD (Delivery), picking y preparación de pedidos; en tienda, en cajas, carnicería/reposición y gestión de secciones; y, en el área comercial, en desarrollo de clientes HoReCa.

La empresa indica su compromiso con la igualdad de oportunidades y con la formación continua, así como posibilidades reales de progresión interna en una organización con más de 3.500 colaboradores en España y presencia en más de 30 países. No obstante, es necesario contar con el título de E.S.O. como estudios mínimos y experiencia valorable, aunque estos pueden variar según el puesto de trabajo. Por ello, es importante revisar cada una de las vacantes para verificar que se cumplen con el perfil y que las condiciones laborales son lo que buscas.

Estas son algunas de las vacantes que Makro tiene activas

Atención al cliente / logística (Soporte FSD) — Plataforma El Prat de Llobregat (Makro Plataformas): contrato temporal de sustitución, jornada completa y presencial. Funciones: facturación y gestión de pedidos, coordinación de prioridades de entrega, bienvenida a nuevas altas y resolución de incidencias de transporte; apoyo a caja (facturación, arqueos, apertura/cierre). Reporta al/la Responsable del Servicio (FSD). Publicada hace 1 h (nueva). Salario no disponible.

Customer service logística (Soporte FSD) — Plataforma El Prat de Llobregat (Makro Plataformas): temporal (sustitución), jornada completa, presencial. Mismas responsabilidades que la anterior (foco en atención al cliente FSD y soporte a operaciones). Publicada hace 2 h (republicada). Salario no disponible.

Auxiliar carnicero/a reponedor/a — Makro Alcalá de Henares (Makro Tiendas): duración determinada (sustitución), 35 h semanales con turnos rotativos; presencial. Tareas: reposición en carnicería, preparación de pedidos con corte de piezas, control de caducidades y calidad. Horarios orientativos: mañana 6:00–13:00 y tarde 15:00–21:00. Publicada hace 5 h (republicada). Salario no disponible.

Auxiliar delivery — Turno de noche, Makro Telde (Makro Tiendas): contrato fijo discontinuo, jornada completa (40 h), presencial y turno de noche. Funciones: preparación de pedidos para rutas logísticas, registro y facturación, soporte a la operación de transporte, control de calidad y seguridad alimentaria, supervisión de cargas. Publicada hace 23 h (republicada). Salario no disponible.

Jefe/a de sección alimentación / no alimentación — Makro Tarragona (Tiendas): contrato indefinido, jornada completa, presencial. Misión: gestión integral de la sección (pedidos, recepción y almacenamiento), control de calidad y rotación, formación del equipo (4–6 personas), ejecución de estrategia comercial y análisis de resultados. Reporta a Ventas y Operaciones y Comercial. Publicada hace 1 día. Salario no disponible.

Auxiliar de cajas — Makro Granada (Pulianas): contrato fijo discontinuo, jornada indiferente, presencial. Funciones: atención al cliente, asegurar operatividad de línea de cajas según afluencia, facturación correcta y arqueos. Publicada hace 1 día. Salario no disponible.

Supervisor/a alimentación / no alimentación — Turno de noche, Makro Málaga (Tiendas): contrato indefinido, jornada completa, presencial. Funciones: coordinación de equipo (8–10 personas) en reposición y stock, preparación de la sección para la jornada diurna, garantía de calidad y procesos, gestión de surtido/mermas/márgenes y seguimiento de resultados. Reporta a Jefe/a de turno de noche. Publicada hace 2 días (republicada). Salario no disponible.

Preparador/a de pedidos — picking (Temporal) — Plataforma San Cristóbal de La Laguna): contrato temporal, jornada completa, presencial. Funciones: picking según órdenes, verificación de cantidades y estado, paletizado, orden y limpieza, reporte de incidencias y apoyo general de almacén. Reporta al Responsable de Delivery. Publicada hace 2 días. Salario no disponible.

Mozo/a de almacén — Makro Elche (Tiendas, Elche/Elx): contrato temporal, jornada intensiva (indiferente), turnos nocturnos, presencial. Funciones: carga/descarga, ubicación de mercancía, reposición, preparación de pedidos, movimientos de almacén y apoyo en control de calidad y seguridad alimentaria. Publicada hace 2 días. Salario no disponible.

Comercial junior — Makro Adeje (MGST, Makro Tiendas): contrato indefinido, jornada completa (lunes a viernes), presencial. Misión: incrementar ventas y penetración en clientes HoReCa, captación y desarrollo de cuentas, acompañamiento en rutas y ejecución de la estrategia comercial. Reporta al Jefe de Ventas. Incluye fijo + variable competitivo, dietas y vehículo híbrido de empresa con tarjeta de combustible para uso personal y profesional. Publicada hace 2 días (republicada). Salario no disponible.

Cómo enviar el currículum a Makro

Para optar a cualquiera de estas vacantes, accede al portal de empleo de Makro (sección “Trabaja con nosotros” / “Ofertas de empleo”). Dentro de cada oferta:

Revisa funciones, requisitos y condiciones. Pulsa “Inscribirme en esta oferta” (o inicia la candidatura con tu perfil de LinkedIn, cuando esté disponible). Completa tus datos y adjunta el CV actualizado (recomendable en PDF). En algunas posiciones, el proceso comienza con Maika, la asistente virtual de Makro: sigue los pasos guiados hasta finalizar la inscripción.

Indica tu disponibilidad horaria/turnos, cualquier experiencia en logística, preparación de pedidos o cajas, formación relacionada (p. ej., manipulación de alimentos), y resalta habilidades de atención al cliente y trabajo en equipo.