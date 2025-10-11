Estas son las multas de los ayuntamientos de hasta 150 euros por no empadronarse en el lugar donde vivan

El BOE alerta de sanciones para quienes no tengan actualizado el padrón municipal. Te explicamos quién debe inscribirse, qué documentos pedirán y cómo regularizar la situación sin sobresaltos.

El empadronamiento es un trámite básico que acredita dónde vives habitualmente. No estar al día puede costar hasta 150 euros en los municipios más grandes. ¿Conviene dejarlo para luego? Mejor no: a continuación verás por qué es obligatorio, qué necesitas y cómo hacerlo rápido para evitar problemas.

Quiénes deben empadronarse en España y por qué el padrón municipal es obligatorio

Deben empadronarse todas las personas que residen en España, nacionales o extranjeras, en el municipio donde viven normalmente. Es una obligación legal pensada para mantener un censo actualizado de vecinos y, además, abre la puerta a ayudas, prestaciones sociales y servicios locales. Falsear u omitir datos, o no comunicar un cambio de domicilio, puede acarrear sanciones económicas. Por lo tanto, mantener el padrón correcto beneficia al ciudadano y al Ayuntamiento.

Fechas, plazos y entrada en vigor de las sanciones por no empadronarse adecuadamente

No hay “convocatoria” como tal: el empadronamiento es exigible en todo momento. La regla práctica es clara: si te mudas, regulariza cuanto antes tu alta o modificación en el padrón. ¿Y si no lo haces? Las sanciones previstas pueden imponerse, especialmente en ciudades grandes, y aumentan si se detecta ocultación o datos inexactos. En consecuencia, comunicar el domicilio real evita multas y garantiza el acceso sin trabas a trámites y prestaciones.

Cómo solicitar el alta en el padrón municipal paso a paso y documentos necesarios

El procedimiento se realiza ante tu Ayuntamiento mediante la hoja de alta padronal y la documentación que acredite identidad y domicilio. Si vives de alquiler, conviene presentar el contrato o una autorización del propietario con sus datos. Para empadronar a menores, se aporta el libro de familia. Además, si regresas del extranjero, debes comunicarlo a tu Ayuntamiento, que notificará al INE para gestionar la baja del PERE correspondiente.

A modo de guía rápida, toma nota de lo imprescindible:

Documento de identidad en vigor.

Domicilio acreditado (propio, alquilado o cedido).

Hoja de alta padronal cumplimentada.

Contrato de alquiler o autorización del propietario, si procede.

Libro de familia para empadronar a menores.

¿Ves que no es complicado? Con estos papeles, el alta suele resolverse sin mayores contratiempos.

Cuantías de las multas por no estar empadronado según población del municipio

Antes de dejarlo “para mañana”, repasa cuánto puede costar la desactualización del padrón. Las sanciones máximas dependen del tamaño del municipio: a más población, mayor multa potencial.

Población del municipio Multa máxima 5.001 a 20.000 habitantes 3 euros 20.001 a 50.000 habitantes 60 euros 50.001 a 500.000 habitantes 90 euros Más de 500.000 habitantes 150 euros

Como se aprecia, el impacto económico crece en localidades grandes. Por tanto, regularizar el empadronamiento es la mejor decisión para evitar sanciones y seguir accediendo a prestaciones y servicios. ¿La recomendación final? No te la juegues: si has cambiado de domicilio, actualiza tu padrón cuanto antes.