Mahou-San Miguel necesitan encontrar trabajadores para diferentes posiciones: requisitos y cómo enviar el CV

Mahou refuerza su equipo con 51 ofertas de empleo activas en distintas áreas y localidades. Las vacantes más demandadas son repartidor, operario y promotor, con incorporación en centros de distribución y plantas de producción del grupo. ¿Buscas dar un paso profesional en una compañía líder?
Con más de 130 años de historia como compañía familiar, Mahou San Miguel sigue creciendo y abre varias oportunidades de empleo en Madrid, Barcelona, Tenerife, Granada, Cuenca y otras ciudades. Los puestos se reparten entre los departamentos de logística y reparto, producción/envasado y promoción de marca.
En cada oferta se detallan las funciones y requisitos, pero el foco principal está en perfiles operativos y comerciales que aseguren el servicio y la presencia de marca en el mercado. En definitiva, una puerta de entrada clara para quienes busquen estabilidad y desarrollo.
Ofertas de empleo de Mahou-San Miguel: requisitos para logística, reparto, promoción y condiciones
Para los puestos de logística y reparto se exige al menos un año de experiencia manejando carretillas, carnet de carretillas actualizado y el Carnet C1 con CAP en vigor, imprescindible para labores de conducción y distribución. ¿Te interesa conducir y repartir? Este punto es clave.
Además, se valoran competencias transversales y, según el puesto, pueden pedirse conocimientos o formación específica, especialmente en producción o promoción de productos.
Se tiene en cuenta: responsabilidad, capacidad de trabajo en equipo y orientación al cliente.
En producción y promoción, el detalle final de la formación requerida se concreta en cada oferta. Por tanto, conviene revisar con atención la descripción del puesto antes de postular. A continuación se muestra una tabla con algunas de las 51 ofertas de empleo que tiene Mahou disponibles para trabajar.
Tabla de ofertas de empleo de Mahou-San Miguel
|Puesto
|Ubicación
|Tipo de contrato
|Jornada
|Oficial de envasado
|Santa Cruz de Tenerife
|Duración determinada
|Completa
|Jefe/a de ventas
|Madrid
|Indefinido
|Completa
|Promotor/a de ventas
|A Coruña
|Duración determinada
|Completa
|Sales Support Administrative
|Madrid
|Indefinido
|Completa
|Repartidor/a – Conductor/a Voldis
|A Coruña
|Duración determinada
|Completa
|Repartidor/a – Conductor/a Voldis Canarias
|Madrid
|Duración determinada
|Completa
|Coordinador/a de almacén Voldis Baleares
|Palma de Mallorca
|Indefinido
|Completa
|Supervisor/a Envasado Solán de Cabras
|Cuenca
|Indefinido
|Completa
|Gestor/a de mercado
|A Coruña
|Duración determinada
|Completa
|Mozo/a de almacén Voldis Canarias
|Las Palmas de Gran Canaria
|Indefinido
|Completa
Mahou San Miguel ofrece jornadas completas y contratos temporales o indefinidos, en función de las necesidades. La compañía señala la posibilidad de un salario competitivo dentro del sector. Además, formar parte de un equipo de unos 3.200 profesionales aporta estabilidad y proyección.
Cómo mandar el currículum a Mahou-San Miguel
¿Quieres saber qué vacante encaja contigo? La información detallada está disponible en la página oficial de Mahou. Desde allí se pueden consultar todas las ofertas y filtrar por ubicación, área profesional y tipo de contrato para encontrar la opción que mejor se adapte al perfil de cada candidato.
Los pasos son sencillos:
- Entra en la web de Mahou San Miguel.
- Revisa los requisitos y funciones de cada puesto.
- Selecciona la oportunidad que más te interese y completa la inscripción.