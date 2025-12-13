Mahou-San Miguel necesitan encontrar trabajadores para diferentes posiciones: requisitos y cómo enviar el CV

Mahou refuerza su equipo con 51 ofertas de empleo activas en distintas áreas y localidades. Las vacantes más demandadas son repartidor, operario y promotor, con incorporación en centros de distribución y plantas de producción del grupo. ¿Buscas dar un paso profesional en una compañía líder?

Con más de 130 años de historia como compañía familiar, Mahou San Miguel sigue creciendo y abre varias oportunidades de empleo en Madrid, Barcelona, Tenerife, Granada, Cuenca y otras ciudades. Los puestos se reparten entre los departamentos de logística y reparto, producción/envasado y promoción de marca.

En cada oferta se detallan las funciones y requisitos, pero el foco principal está en perfiles operativos y comerciales que aseguren el servicio y la presencia de marca en el mercado. En definitiva, una puerta de entrada clara para quienes busquen estabilidad y desarrollo.

Ofertas de empleo de Mahou-San Miguel: requisitos para logística, reparto, promoción y condiciones

Para los puestos de logística y reparto se exige al menos un año de experiencia manejando carretillas, carnet de carretillas actualizado y el Carnet C1 con CAP en vigor, imprescindible para labores de conducción y distribución. ¿Te interesa conducir y repartir? Este punto es clave.

Además, se valoran competencias transversales y, según el puesto, pueden pedirse conocimientos o formación específica, especialmente en producción o promoción de productos.

Se tiene en cuenta: responsabilidad, capacidad de trabajo en equipo y orientación al cliente.

En producción y promoción, el detalle final de la formación requerida se concreta en cada oferta. Por tanto, conviene revisar con atención la descripción del puesto antes de postular. A continuación se muestra una tabla con algunas de las 51 ofertas de empleo que tiene Mahou disponibles para trabajar.

Tabla de ofertas de empleo de Mahou-San Miguel

Puesto Ubicación Tipo de contrato Jornada Oficial de envasado Santa Cruz de Tenerife Duración determinada Completa Jefe/a de ventas Madrid Indefinido Completa Promotor/a de ventas A Coruña Duración determinada Completa Sales Support Administrative Madrid Indefinido Completa Repartidor/a – Conductor/a Voldis A Coruña Duración determinada Completa Repartidor/a – Conductor/a Voldis Canarias Madrid Duración determinada Completa Coordinador/a de almacén Voldis Baleares Palma de Mallorca Indefinido Completa Supervisor/a Envasado Solán de Cabras Cuenca Indefinido Completa Gestor/a de mercado A Coruña Duración determinada Completa Mozo/a de almacén Voldis Canarias Las Palmas de Gran Canaria Indefinido Completa

Mahou San Miguel ofrece jornadas completas y contratos temporales o indefinidos, en función de las necesidades. La compañía señala la posibilidad de un salario competitivo dentro del sector. Además, formar parte de un equipo de unos 3.200 profesionales aporta estabilidad y proyección.

Cómo mandar el currículum a Mahou-San Miguel

¿Quieres saber qué vacante encaja contigo? La información detallada está disponible en la página oficial de Mahou. Desde allí se pueden consultar todas las ofertas y filtrar por ubicación, área profesional y tipo de contrato para encontrar la opción que mejor se adapte al perfil de cada candidato.

Los pasos son sencillos: