Madrid pierde un icono del crochet en Atocha: baja la persiana con descuentos en todos sus artículos

Lanas Sixto, abierta desde 1927, anuncia liquidación total por jubilación del personal. Amantes del crochet: última oportunidad para llevarse ovillos a buen precio.

La legendaria Lanas Sixto, a un paso de la Plaza Mayor (calle Atocha, 9), bajará la persiana tras 98 años de historia. El cierre llega por la jubilación del equipo y se acompaña de una campaña de liquidación total en todos sus artículos. ¿Aún no has pasado por allí?

Qué significa el cierre de esta histórica tienda de lanas de Madrid y por qué importa

No es un adiós cualquiera. En un año en el que distintos comercios han echado el cierre, se marcha uno de los locales más emblemáticos del entorno de Atocha. Muy querida por quienes tejen a punto o ganchillo, Lanas Sixto formaba parte del paisaje cotidiano: ovillos, agujas y creatividad al alcance de la mano. De ahí que muchos aficionados sientan que se va algo más que una tienda; se va un pedacito de memoria del comercio madrileño. ¿Te pillará el cierre sin visitarla por última vez?

Cómo aprovechar las rebajas por liquidación total si eres amante del crochet

La tienda confirma que se trata de una “decisión difícil, pero muy meditada” y activa una liquidación para dar salida al género. Antes vendían por peso y ahora, por ovillos, así que es buen momento para completar el cajón de labores o animarse a empezar. Cuando se acabe el stock, se acabó: no habrá reposiciones.

Claves del cierre y de la liquidación, en cinco pinceladas:

Abrió en 1927 y ha funcionado durante 98 años.

El motivo del cierre es la jubilación del personal.

La decisión ha sido comunicada como una “decisión difícil, pero muy meditada”.

Se anuncia liquidación total del stock en el local de Atocha, 9.

La tienda vendía antes por peso y ahora por ovillos, listos para llevar.

¿Te apetece empezar con el ganchillo sin liarte? Un par de agujas, un ovillo y ganas: así de claro.

Dónde seguir comprando ovillos y aprendiendo a hacer punto en Madrid tras este cierre

Aunque Lanas Sixto diga adiós, en la capital quedan alternativas para comprar ovillos y seguir aprendiendo. A continuación, un resumen útil con algunas opciones que siguen activas para los aficionados:

Tienda de lanas en Madrid Qué encontrarás según la información disponible El Gato Negro Ovillos y espacios donde comprar y aprender punto o crochet Miss Kits Ovillos y espacios donde comprar y aprender punto o crochet El Gato y el Ovillo Ovillos y espacios donde comprar y aprender punto o crochet Merino Feroz Ovillos y espacios donde comprar y aprender punto o crochet La Laborteca de Julia Ovillos y espacios donde comprar y aprender punto o crochet Bichus Ovillos y espacios donde comprar y aprender punto o crochet Lohilé Ovillos y espacios donde comprar y aprender punto o crochet

Por tanto, quienes busquen materiales o deseen iniciarse en este hobby encontrarán aún escaparates donde inspirarse y resolver dudas. En consecuencia, el cierre de una tienda histórica no significa el fin de la afición; el entusiasmo por tejer sigue muy vivo.

Memoria, comunidad y última oportunidad para llevarse ovillos con descuento

El cierre de Lanas Sixto deja una sensación agridulce: pesa la despedida, pero también el reconocimiento a casi un siglo de servicio. Si te atrae el mundo del punto, esta liquidación puede ser la ocasión perfecta para empezar a tejer tu primer proyecto o para rematar esa prenda que tienes en mente. Y, de paso, rendir un pequeño homenaje a un comercio que ha vestido de color tantas labores en Madrid.