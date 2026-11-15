Los trabajadores de LogiRAIL ganan media hora de pausa retribuida en las jornadas continuadas

El artículo 14 reconoce ese descanso cuando la jornada sea continuada y exceda de seis horas. Con carácter general, debe disfrutarse entre la tercera y la quinta hora, aunque su distribución admite adaptación a las necesidades del servicio. No puede colocarse al comienzo ni al final de la jornada. Por tanto, la pausa forma parte de la organización del turno y no permite sustituirla simplemente por llegar media hora después o salir antes. El texto atribuye expresamente efectos económicos al tiempo de descanso.

El convenio fue firmado el 17 de septiembre, corregido el 20 de octubre y registrado mediante resolución del 27 de octubre. Aunque su vigencia general abarca de enero de 2023 a diciembre de 2026, determinadas previsiones fijan otra fecha de aplicación. La ampliación de esta pausa es una de ellas y comienza con la publicación. El acuerdo afecta a LogiRAIL en todo el territorio español, con exclusiones para su estructura directiva. Sus reglas completan el marco general de compensación de horas extra aplicable a las relaciones laborales.

El turno partido admite una interrupción y los intercambios requieren aviso

Para la jornada partida se prevé una única interrupción, con una duración comprendida entre una y tres horas. Debe comenzar entre las 13.00 y las 15.00. El tramo de tres horas necesita una justificación vinculada a las características del servicio. El convenio vincula esta regulación a los nuevos servicios desde enero de 2024 y contempla adaptar los anteriores mediante negociación. La pausa retribuida de la jornada continuada y la interrupción del horario partido responden, así, a modalidades de trabajo diferentes.

Los intercambios de turno entre trabajadores requieren comunicación escrita de ambas personas con al menos 48 horas de antelación. Además, no deben alterar la prestación del servicio. Los cuadrantes se negocian con la representación de los trabajadores; si falta acuerdo, la organización corresponde a la empresa dentro del marco convencional. El texto contempla rotación en la cobertura de festivos y una distribución equilibrada de determinadas fechas navideñas. Estas reglas permiten distinguir un intercambio voluntario de una modificación organizativa decidida para atender las necesidades del servicio.

La jornada anual y los descansos compensatorios condicionan el calendario

El convenio fija una jornada anual de 1.687,50 horas y una media semanal de 37,5 horas, con 225 días laborales como referencia. Para el personal operativo que conserva turnos de ocho horas, prevé tres días adicionales de descanso incorporados al calendario de vacaciones. Se suman los descansos necesarios para respetar el cómputo anual. En las oficinas se distribuyen ocho horas de lunes a jueves y seis horas y veinte minutos los viernes. Se añaden tres días de descanso asociados a las vacaciones.

También se contempla una reducción de dos días de trabajo vinculada al 24 y al 31 de diciembre cuando sean laborables. Si las necesidades operativas impiden disfrutarlos, el texto prevé días compensatorios que se añaden a las vacaciones del año siguiente. Esta organización debe leerse junto con el calendario individual, sin equiparar automáticamente todos los puestos. Las fechas de vacaciones y los descansos adicionales cumplen funciones distintas. El documento permite identificar qué compensaciones corresponden a los turnos y cuáles proceden de la distribución anual pactada.

Las ampliaciones excepcionales de jornada tienen condiciones y compensación

Por necesidades organizativas excepcionales, el convenio permite ampliar la jornada diaria hasta doce horas, con efectos desde su publicación. La empresa debe comunicar y justificar la decisión ante la representación laboral y las personas afectadas. Se prevé hacerlo con la máxima antelación posible, preferentemente 72 horas y con un mínimo de 48. El texto recoge excepciones vinculadas a relevos, fuerza mayor, seguridad de la circulación o finalización de un viaje. Las prolongaciones comprendidas en esos supuestos se abonan como horas extraordinarias y no se sustituyen por descanso.

El convenio regula además diferencias de jornada dentro de periodos móviles de tres meses. Cuando se trabaja menos por la organización del servicio, se mantiene el salario completo. Si al cerrar la compensación permanecen horas por exceso del mes correspondiente, deben abonarse como extraordinarias dentro de los límites previstos. Si existe un déficit, lo asume la empresa sin descontarlo del salario. Estas reglas obligan a distinguir entre una ampliación excepcional y los ajustes ordinarios del calendario, porque su compensación no funciona del mismo modo.