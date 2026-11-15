Hasta 10.000 euros para instalar ascensores y rehabilitar edificios en este municipio de Barcelona

Las ayudas de Vilafranca financian accesibilidad y conservación con un presupuesto de 120.000 euros. El plazo termina el 20 de noviembre o antes si se agotan los fondos.

Las ayudas de Vilafranca para mejorar la accesibilidad y conservar edificios de viviendas y locales comerciales ya admiten solicitudes. La convocatoria se publicó el 3 de noviembre y abrió al día siguiente. Las comunidades de propietarios pueden obtener hasta 10.000 euros, mientras que el resto de solicitantes tiene un máximo de 5.000 euros. El dinero se concederá por orden de registro y el plazo acaba el 20 de noviembre, salvo agotamiento anterior del presupuesto disponible.

Las ayudas de Vilafranca financian ascensores, rampas y reparaciones de elementos comunes

La convocatoria reúne dos líneas de actuación dentro de una dotación total de 120.000 euros. La primera cubre obras e instalaciones que mejoren la movilidad, incluidos ascensores, salvaescaleras y rampas. La segunda atiende la rehabilitación y el mantenimiento de edificios, como intervenciones estructurales o reparaciones en fachadas y cubiertas. Puede incluir grietas, desprendimientos y filtraciones que afecten a elementos comunes. Son actuaciones relacionadas con las ayudas para mejorar viviendas, aunque cada municipio define sus propios gastos admitidos, porcentajes y condiciones de acceso.

Los inmuebles deben encontrarse en Vilafranca del Penedès y cumplir la antigüedad fijada en las bases reguladoras. El texto exige que se construyeran antes de la aplicación del Código Técnico de la Edificación de 2013. Pueden solicitar la ayuda personas físicas o jurídicas que promuevan las obras como propietarias, arrendatarias, usufructuarias o con otro título jurídico admitido. Las comunidades pueden representar actuaciones conjuntas de todo el edificio. Las dos líneas no se acumulan sobre una misma solicitud y las intervenciones deben respetar la normativa urbanística y de accesibilidad aplicable.

El porcentaje puede subir del 30 % al 40 % en determinados supuestos

La ayuda general alcanza hasta el 30 % del presupuesto de la actuación, sin IVA. En accesibilidad puede elevarse hasta el 40 % cuando residen personas con dificultades de movilidad acreditadas o mayores de 70 años. Para las dificultades de movilidad se exige el informe del departamento competente de la Generalitat. En situaciones sobrevenidas se admite justificar que dicho informe está en tramitación. La mejora porcentual mantiene los máximos de 10.000 euros para comunidades y 5.000 euros para los demás casos. No elimina el examen técnico y documental del expediente.

La línea de conservación también contempla llegar al 40 % cuando existen beneficiarios vulnerables acreditados por los servicios sociales municipales. Asimismo, las bases prevén ese incremento para edificios que proceden de una promoción pública. Los porcentajes se aplican sobre el gasto admitido, con los topes correspondientes. Las subvenciones de ascensores y fachadas ilustran la importancia de comprobar ambas referencias. El programa de Vilafranca permite otras ayudas compatibles si sus normas lo autorizan. La financiación acumulada no puede superar el coste elegible de la actuación.

Hay tres calendarios distintos para pedir, ejecutar y justificar las obras

La solicitud debe registrarse hasta el 20 de noviembre de 2026, mientras siga disponible el crédito. La convocatoria de este año admite actuaciones ejecutadas entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2027. Por ello, el periodo subvencionable incluye obras ya realizadas y otras que terminen durante el próximo año. La licencia o comunicación de obra correspondiente debe haberse solicitado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026. Cada autorización debe ajustarse al tipo de intervención.

La documentación justificativa tiene otro límite: el 31 de julio de 2027. Esa entrega comprende las facturas y los comprobantes que acrediten la inversión, además de los documentos técnicos exigibles. Los pagos deben constar mediante el correspondiente movimiento bancario; la convocatoria de 2026 no admite recibos de efectivo. El dinero municipal se abonará en un único pago después de presentar la justificación. Las comunidades deben contar con ese calendario al organizar sus aportaciones. La concesión no equivale a recibir por adelantado los fondos necesarios para contratar las obras.

Presupuestos, fotografías y acuerdos vecinales forman parte de la solicitud

La petición se presenta mediante el trámite específico de la sede electrónica municipal. Debe incluir el presupuesto de los trabajos, su descripción, la superficie afectada y el plazo previsto de ejecución. También se aportan fotografías actuales de las zonas que se rehabilitarán y, cuando proceda, el proyecto técnico. Las comunidades adjuntarán el acta que aprueba las actuaciones por las que solicitan la subvención. Es necesario comunicar otras ayudas pedidas o recibidas y facilitar los datos bancarios. El Ayuntamiento podrá requerir aclaraciones o documentos adicionales durante la valoración.

Las personas físicas con dificultades para tramitar por internet pueden pedir apoyo a la Oficina Local d’Habitatge, con cita en el 93 818 06 54. El consistorio comprobará las obligaciones tributarias y el pago del IBI, con las excepciones limitadas previstas para ciertas comunidades. Cuando finalicen las obras se exigirán también imágenes del resultado y el certificado final si corresponde. Si el gasto definitivo resulta menor, la ayuda se reducirá proporcionalmente; un sobrecoste no la incrementa. El expediente completo y la disponibilidad presupuestaria determinarán la concesión dentro de esta convocatoria abierta.