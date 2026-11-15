Este municipio canario ofrece ayudas para cubrir hasta el 100% de las obras en hogares vulnerables

Las ayudas de rehabilitación cubren el 50% de las obras en viviendas unifamiliares con carácter general. Las actuaciones energéticas admiten además determinados gastos técnicos.

El Ayuntamiento de San Bartolomé, en Lanzarote, ha abierto el plazo de sus ayudas de rehabilitación de viviendas privadas. Las solicitudes pueden presentarse desde el 7 de noviembre hasta el 7 de enero de 2027, según el anuncio municipal. Para viviendas unifamiliares, la subvención general alcanza el 50% del coste admitido, con un máximo de 5.000 euros. La convocatoria también prevé mayor cobertura para hogares vulnerables y financiación adicional de gastos técnicos en determinadas actuaciones energéticas.

Las ayudas de rehabilitación pueden cubrir toda la obra en hogares vulnerables

El apartado de cuantías para viviendas unifamiliares fija un porcentaje general del 50% sobre el coste que resulte subvencionable. Una obra admitida de 6.000 euros daría lugar a una ayuda calculada de 3.000. Si el coste llega a 12.000 euros, actuaría el límite de 5.000. Son ejemplos orientativos derivados de la convocatoria y sujetos a concesión. El programa dispone de 323.793,18 euros para el conjunto de solicitudes. Las ayudas para mejorar viviendas cuentan con reglas locales; esta línea se limita al municipio lanzaroteño de San Bartolomé.

Cuando la unidad de convivencia pertenezca a un colectivo vulnerable, el porcentaje puede alcanzar el 100% del coste admitido. También en ese supuesto se mantiene el límite de 5.000 euros. Por tanto, la diferencia está en la parte de la inversión que puede financiarse. Una actuación elegible de 4.000 euros podría quedar cubierta íntegramente si se cumplen las condiciones de vulnerabilidad. Esa condición debe acreditarse conforme a las bases municipales. La concesión depende de los requisitos, la valoración del expediente y el crédito disponible.

Las actuaciones contra la pobreza energética añaden dos conceptos técnicos

La convocatoria distingue dos grupos de intervención. El primero comprende rehabilitación en viviendas aisladas o en el interior de pisos situados en edificios. El segundo se refiere a actuaciones contra la pobreza energética en viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en fila. La finalidad abarca habitabilidad, mantenimiento, elementos estructurales y ahorro de consumo energético. También contempla actuaciones específicas de accesibilidad y modernización de instalaciones, desarrolladas en las bases. La inversión que se presente debe encajar en las categorías subvencionables, con la documentación técnica que corresponda.

Para las actuaciones del segundo grupo, los honorarios profesionales y el certificado energético se calculan aparte de las obras. Los honorarios del técnico proyectista pueden financiarse al 100%, hasta 750 euros. El certificado de eficiencia energética tiene otro límite de 250 euros, también con cobertura del 100%. La convocatoria indica que estos importes se suman al término correspondiente a la actuación. Alcanzar todos los máximos permitiría un cálculo conjunto de 6.000 euros. Esa cifra exige gastos elegibles suficientes en cada apartado y cumplimiento de las condiciones aplicables.

Propietarios, usufructuarios y herederos pueden presentar una solicitud por vivienda

La ayuda se dirige a personas físicas mayores de edad. Pueden solicitarla propietarios, copropietarios, usufructuarios o herederos que acrediten su situación al presentar el expediente. La casa debe constituir su domicilio habitual y permanente dentro de San Bartolomé. Se admite una única solicitud por vivienda. Los restantes requisitos personales y la documentación obligatoria se remiten a las bases municipales. El formulario normalizado estará disponible en la web y las oficinas del Ayuntamiento. La petición debe presentarse cumplimentada, firmada y acompañada de los documentos exigidos.

La residencia habitual y la titularidad son elementos centrales para determinar quién puede recibir esta financiación. Otras convocatorias, como las ayudas para ascensores, se dirigen a comunidades de propietarios y responden a un diseño diferente. En San Bartolomé, el expediente se dirige al Área de Vivienda. Puede registrarse presencialmente en la plaza León y Castillo, número 8. También se admite el registro auxiliar de la calle Merlín, número 1, en Playa Honda. La sede electrónica municipal ofrece la vía telemática para presentar la solicitud y sus anexos.

El plazo termina el 7 de enero y las obras tendrán dos meses de ejecución

El anuncio del Ayuntamiento publicado el 6 de noviembre fija las solicitudes entre el 7 de noviembre y el 7 de enero de 2027. La convocatoria establece un procedimiento de concurrencia competitiva. La resolución identificará beneficiarios, cuantías, plazos de ejecución y solicitudes en reserva, además de las exclusiones motivadas. El plazo máximo para resolver y notificar es de seis meses desde el día siguiente a la publicación del extracto provincial. La disponibilidad presupuestaria limita el número de ayudas que podrán concederse en esta edición.

Las actuaciones subvencionadas deben ejecutarse dentro de los dos meses siguientes a la resolución de concesión. Después, la justificación dispone de otros dos meses desde la fecha límite fijada en esa resolución. Para cobrar, el beneficiario y su unidad familiar deben estar al corriente de sus obligaciones tributarias, de Seguridad Social y municipales. El Ayuntamiento puede comprobar el destino de los fondos. El Área de Vivienda atiende las consultas sobre bases y documentación en los teléfonos 928 52 01 28 y 928 82 03 08.