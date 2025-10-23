Los requisitos del SEPE para recibir esta ayuda si cobras menos del 75 por ciento del SMI

La reforma aprobada por el Real Decreto-ley 2/2024 deja solo cinco subsidios por desempleo y fija como umbral de acceso ingresos inferiores a 890 euros (75% del SMI, ahora en 1.184 euros). Va dirigida a colectivos concretos y simplifica el acceso, tanto online como con cita presencial.

Quien esté en paro y no supere los 890 euros mensuales puede solicitar alguna de estas ayudas del Servicio Público de Empleo Estatal. La novedad clave es doble: se concentran los subsidios en cinco modalidades y se actualizan cuantías y tramos, con un SMI de 1.184 euros que, además, ha beneficiado a unos 2,5 millones de trabajadores.

Quién puede solicitar el subsidio del SEPE y por qué esta reforma es especialmente relevante ahora

¿Te preguntas si entras en el grupo con derecho a la prestación? La reforma está pensada para personas desempleadas en situaciones muy concretas. El SEPE recuerda que, con carácter general, pueden solicitarla quienes no superen el límite de 890 euros mensuales y pertenezcan a los colectivos previstos.

Colectivos con acceso a los subsidios tras la reforma

Personas que han agotado la prestación contributiva o tienen cotizaciones insuficientes.

Mayores de 52 años.

Emigrantes retornados.

Víctimas de violencia de género.

Otros colectivos específicos definidos por el SEPE.

Por lo tanto, si encajas en alguno de estos supuestos y tus ingresos están por debajo del tope, puedes iniciar el trámite. Hay que revisar los plazos y tu situación personal: de ahí que la verificación previa sea tan importante.

Fechas de la reforma, límite de ingresos y alcance del cambio en las prestaciones

La reorganización nace del Real Decreto-ley 2/2024 y se traduce en un mapa de ayudas más reducido: solo cinco. El criterio económico se fija en el 75% del SMI, esto es, 890 euros al mes con el SMI vigente de 1.184 euros. En consecuencia, quienes superen ese importe quedan fuera, mientras que quienes estén por debajo pueden optar al subsidio que les corresponda según su caso.

Además, la subida del SMI a 1.184 euros ha impactado en la elegibilidad y en las cuantías, reforzando la protección de los colectivos más vulnerables. ¿Qué significa esto para ti? Que el umbral de ingresos y la modalidad aplicable determinan tanto el acceso como la cantidad a percibir.

Cuantías actualizadas del subsidio por desempleo y duración por tramos temporales

El subsidio por agotamiento de la contributiva o por cotizaciones insuficientes ajusta importes según el tiempo de percepción. A su vez, el subsidio para mayores de 52 años mantiene una cuantía fija. No te líes: este cuadro te sirve de guía rápida.

Tramo de percepción Cuantía mensual Referencia Días 1 a 180 570 € 95% del IPREM Días 181 a 360 540 € 90% del IPREM Desde el día 361 480 € 80% del IPREM Mayores de 52 años 480 € Importe fijo

En resumen, las cantidades se escalonan al inicio y se estabilizan a partir del día 361, mientras que el colectivo de 52 años o más conserva un importe constante.

Cómo solicitar el subsidio del SEPE por internet o con cita previa presencial

El procedimiento es sencillo. En primer lugar, puedes tramitarlo en la Sede Electrónica del SEPE mediante el formulario de solicitud individual de prestaciones por desempleo. Está disponible con o sin identificación electrónica: certificado digital, DNIe o Cl@ve, entre otros sistemas válidos. ¿Prefieres atención presencial? En ese caso, pide cita previa por teléfono (919 26 7970) o a través de la web oficial del SEPE.

Posteriormente, completa la solicitud y sigue las indicaciones del organismo. Por consiguiente, conviene revisar con calma los requisitos que figuran en el propio formulario y elegir el canal de tramitación que mejor te encaje.

Qué organismo público gestiona estas ayudas y cuál es su papel en el proceso

El SEPE es el organismo encargado de gestionar las prestaciones por desempleo en España. Su papel es doble: determina la modalidad aplicable según tu situación (agotamiento de contributiva, mayores de 52, etc.) y canaliza la solicitud, ya sea online o presencial con cita. De hecho, centraliza la información y facilita el acceso a las ayudas para que no tengas que desplazarte más de lo necesario.

En conclusión, si tus ingresos mensuales no superan los 890 euros y encajas en alguno de los colectivos previstos, puedes pedir el subsidio que te corresponda. Esto quiere decir que, con la reforma en vigor, el mapa de ayudas es más claro y las cuantías están definidas por tramos para aportar previsibilidad.