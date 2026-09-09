Esperar cuatro meses puede reducir del 21% al 11% el recorte por jubilarse antes

Un ejemplo con 38 años cotizados muestra cómo los coeficientes cambian según los meses exactos de adelanto.

Solicitar la jubilación voluntaria 24 meses antes puede generar un recorte muy superior al aplicado si el trabajador espera cuatro meses. Alfonso Muñoz, funcionario especializado en pensiones, utiliza un ejemplo con una base reguladora de 2.000 euros. El descuento pasaría del 21% al 11% al reducir el adelanto de 24 a 20 meses. El resultado dependerá siempre de la carrera de cotización individual.

La edad ordinaria no es igual para todos

Durante 2026, pueden jubilarse a los 65 años quienes acrediten al menos 38 años y tres meses cotizados. El resto deberá esperar hasta los 66 años y diez meses. Esta edad determina desde qué momento se calcula cualquier adelanto.

La jubilación voluntaria puede anticiparse un máximo de dos años. Antes de tomar la decisión debe comprobarse la edad ordinaria personal. También deben revisarse las reglas de jubilación anticipada aplicables al régimen del trabajador.

Cada mes de adelanto tiene su propio coeficiente

La reforma sustituyó los antiguos recortes trimestrales por coeficientes mensuales. El porcentaje depende de los meses anticipados y del periodo total cotizado. Los mayores descuentos se concentran generalmente cuando se agotan los 24 meses disponibles.

Con menos de 38 años y seis meses cotizados, adelantar 24 meses supone un coeficiente del 21%. Si el anticipo baja a 20 meses, el porcentaje correspondiente es del 11%. Es una diferencia de diez puntos aplicada permanentemente.

El ejemplo deja 200 euros mensuales de diferencia

Con una base reguladora de 2.000 euros, un recorte del 21% dejaría 1.580 euros antes de otros límites. Un coeficiente del 11% situaría el resultado en 1.780 euros. Esperar cuatro meses añadiría 200 euros brutos mensuales.

Este cálculo es orientativo y no constituye una resolución del INSS. Las bases, lagunas de cotización y topes pueden alterar el resultado. La Seguridad Social dispone de un simulador que incorpora la información disponible en la vida laboral del interesado.

También debe compararse con el dinero no cobrado

Esperar cuatro meses supone renunciar temporalmente a cuatro mensualidades. Una pensión posterior más alta necesitará cierto tiempo para compensar esos ingresos no percibidos. La decisión también puede depender del salario, el paro o los ahorros disponibles.

Quien cobre una prestación contributiva debería estudiar su agotamiento antes de jubilarse. El SEPE mantiene cotizaciones durante ese periodo. Esta situación forma parte de las claves antes de jubilarse.

Cómo comprobar el resultado personal

El primer paso consiste en descargar la vida laboral y revisar posibles periodos ausentes. Después puede utilizarse el simulador de Tu Seguridad Social. La estimación debe realizarse con distintas fechas para comparar los coeficientes de cada mes.

La solicitud definitiva corresponde al INSS. Un error en la fecha puede provocar una reducción vitalicia difícil de corregir. Accede a Prestaciones para consultar otras novedades sobre pensiones y jubilación anticipada.