La UE impone nuevas exigencias que afectarán a quienes compren o reformen una vivienda en España: a partir de ahora deberán tener menos consumo y más control energético

La reforma del Código Técnico de la Edificación marcará nuevas exigencias para reducir el consumo energético de los edificios. La medida afectará a la obra nueva, a los inmuebles públicos y al parque residencial ya construido.

La vivienda en España entra en una nueva etapa. Desde 2026, la reforma del Código Técnico de la Edificación será obligatoria y servirá para adaptar la normativa española a las exigencias europeas de eficiencia energética, con el objetivo de avanzar hacia un parque inmobiliario descarbonizado antes de 2050.

Qué cambia con el nuevo Código Técnico de la Edificación desde 2026

La nueva normativa no se limita a endurecer los requisitos energéticos. También obliga a replantear cómo se construyen los edificios, cómo se rehabilitan los ya existentes y cómo se gestionan los materiales durante todo el proceso.

Esto afectará a promotores, constructoras, fabricantes y administraciones. ¿Qué significa para quienes estén pensando en comprar o reformar una vivienda? Que los inmuebles tendrán que consumir menos energía, integrar mejor las renovables y estar diseñados con criterios de sostenibilidad desde el inicio.

Estas son las principales fechas y objetivos incluidos en la reforma:

Medida prevista Fecha u objetivo Entrada en vigor de la reforma del CTE 2026 Edificios públicos sin emisiones de CO2 Desde 2028 Obra nueva sin emisiones de CO2 Desde 2030 Reducción del consumo del parque existente 16% en 2030 Nueva reducción del consumo energético Entre el 20% y el 22% en 2035 Parque inmobiliario descarbonizado Antes de 2050

Por tanto, la vivienda del futuro inmediato será más exigente con cada kilovatio y con cada material utilizado.

La rehabilitación energética será clave para ahorrar y reducir emisiones

El impacto será especialmente visible en España, donde buena parte del parque residencial tiene varias décadas de antigüedad y arrastra carencias en aislamiento, climatización y eficiencia. Ojo, porque esto convierte la rehabilitación en una necesidad estructural, no en una mejora secundaria.

Ya no bastará con reformas estéticas o arreglos puntuales. La nueva regulación empujará intervenciones más profundas, capaces de reducir de verdad la demanda energética de los edificios y mejorar su comportamiento térmico durante todo el año.

Entre las actuaciones que ganarán protagonismo estarán:

Fachadas, cubiertas, ventanas, carpinterías, aislamientos y sistemas térmicos eficientes.

Además, tendrán más peso los certificados energéticos, la monitorización del consumo y la calidad del aire interior. Todo ello se vincula también con una realidad muy concreta: gastar menos energía puede rebajar la factura de miles de hogares y ayudar a combatir la pobreza energética.

La construcción industrializada gana peso, pero mantiene barreras por resolver

La construcción industrializada aparece como otro de los grandes cambios del sector. Este modelo traslada parte del proceso a fábrica, donde se producen módulos o piezas en entornos controlados, para después ensamblarlos en obra con más rapidez y menos residuos.

El sistema permite reducir tiempos, mejorar la seguridad laboral y optimizar materiales y consumos. Además, encaja con las nuevas exigencias ambientales porque acorta procesos, ordena mejor las fases y disminuye el desperdicio. También facilita el uso de materiales de menor impacto, como la madera técnica.

No obstante, todavía existen barreras. La primera es cultural, ya que parte del mercado sigue asociando esta fórmula a una menor calidad. La segunda es productiva, por la falta de más plantas y capacidad industrial. Y la tercera es administrativa, porque construir más rápido sirve de poco si los permisos avanzan lentamente.

El nuevo CTE puede ser una palanca importante para modernizar el sector, impulsar inversiones y abrir oportunidades en rehabilitación, materiales eficientes y soluciones energéticas. Pero no resolverá por sí solo la falta de suelo, el encarecimiento de los costes, la escasez de mano de obra ni la burocracia.