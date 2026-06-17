Los mayores de 60 años pueden cobrar hasta 733 euros al mes con estas ayudas en 2026

El BOE confirma prestaciones y descuentos para personas mayores de 60 años sin empleo o con cotizaciones insuficientes. El SEPE, el IMSERSO y la Seguridad Social intervienen en unas ayudas que pueden marcar la diferencia a final de mes.

Los mayores de 60 años en España que no tienen trabajo o no han cotizado lo suficiente para acceder a una pensión contributiva pueden contar en 2026 con varias ayudas estatales. Entre ellas se encuentran el subsidio para mayores de 52 años, la pensión no contributiva de jubilación, el Ingreso Mínimo Vital y el bono social eléctrico.

La novedad más destacada es que estas prestaciones han sido revalorizadas un 2,8% por el Real Decreto-ley 16/2025. En algunos casos, las cuantías pueden alcanzar hasta 733,6 euros mensuales, según la situación familiar.

Subsidio del SEPE y pensión no contributiva para mayores de 60 años en 2026

El subsidio para mayores de 52 años, que también pueden cobrar personas mayores de 60, se mantiene en 480 euros mensuales durante 2026. Esta ayuda equivale al 80% del IPREM y está dirigida a quienes han agotado la prestación por desempleo o acreditan situación legal de desempleo con al menos 90 días cotizados.

Para acceder, es necesario estar inscrito como demandante de empleo, haber cotizado seis años por desempleo en España y no superar rentas de 915,75 euros mensuales. ¿La ventaja? Esta prestación cotiza para la futura jubilación, con una base de 1.726,5 euros mensuales.

Por otro lado, la pensión no contributiva de jubilación alcanza los 628,80 euros al mes en 14 pagas para titulares únicos. La gestiona el IMSERSO y exige tener más de 65 años, o 60 años con dependencia grave, residir legalmente en España durante 10 años y no haber cotizado lo suficiente. Las rentas anuales deben ser inferiores a 8.803,20 euros. Estas son las ayudas principales y complementarias recogidas para 2026:

Subsidio para mayores de 52 años: 480 euros mensuales.

Pensión no contributiva de jubilación: 628,80 euros mensuales.

Ingreso Mínimo Vital: hasta 733,6 euros al mes en unidades monoparentales.

Bono social eléctrico: descuento de hasta el 57,5% en la factura de la luz.

Cómo solicitar estas ayudas para mayores de 60 años ante la Seguridad Social

El Ingreso Mínimo Vital se dirige a unidades familiares vulnerables, incluidas aquellas con mayores o menores de 25 años. Además, quienes agoten la prestación contributiva pueden acceder al IMV sin quedarse sin ingresos entre una ayuda y otra. Vamos, que conviene revisar bien cada caso antes de descartar esta prestación.

El bono social eléctrico también sigue activo hasta el 31 de diciembre de 2026. Pueden acceder mayores de 60 años con rentas bajas, siempre que cumplan los requisitos de vulnerabilidad económica y estén empadronados.

La solicitud puede hacerse por internet, a través de la sede electrónica de la Seguridad Social con Cl@ve o certificado digital. También es posible acudir presencialmente a oficinas del SEPE o del IMSERSO, con cita previa en el 060. Los plazos están abiertos todo el año, aunque se recomienda presentar la solicitud antes de marzo para empezar a cobrar desde abril.