Los mayores de 60 años de Avilés pueden solicitar hasta 70 euros en su tarjeta Conecta para desplazarse

Las ayudas de transporte de Avilés se solicitan hasta el 27 de octubre. Las prórrogas completan el saldo de Conecta hasta 70 euros.

Las personas mayores de 60 años con ingresos limitados pueden solicitar las ayudas de transporte de Avilés hasta el 27 de octubre de 2026. El Ayuntamiento anunció el programa el 5 de octubre y abrió las solicitudes al día siguiente. La cuantía máxima es de 70 euros, abonados mediante la tarjeta Conecta. Quienes renueven la ayuda recibirán el importe necesario para completar ese saldo, en lugar de sumar automáticamente otros 70 euros.

Las ayudas de transporte de Avilés se cargan en la tarjeta Conecta

La subvención municipal financia desplazamientos mediante una recarga, por lo que no se ingresa como dinero disponible en una cuenta bancaria. La convocatoria tiene un presupuesto total de 20.000 euros. En las prórrogas, el Ayuntamiento complementa el saldo existente hasta el máximo previsto. Este funcionamiento merece atención al comparar otras ayudas al transporte público, como las convocadas anteriormente por Corvera. Utilizar la misma tarjeta no implica compartir las cuantías, los límites de renta ni el procedimiento municipal.

Por ejemplo, si una tarjeta conserva 18 euros y se reconoce la prórroga correspondiente, la cantidad necesaria para alcanzar 70 sería de 52 euros. Si conserva 45 euros, la diferencia sería de 25. Son ejemplos aritméticos que explican el mecanismo y no resoluciones de expedientes concretos. El importe anunciado tampoco representa una mensualidad. La petición corresponde a esta convocatoria de 2026. Por ello, los solicitantes deben distinguir entre el saldo total que tendrán disponible y la nueva aportación que efectivamente se incorpore.

Los ingresos máximos son distintos para una persona y para dos

La convocatoria exige estar empadronado en Avilés y cumplir las condiciones económicas. El límite comunicado es de 950 euros netos mensuales para una unidad de una persona. Para dos miembros asciende a 1.270 euros netos al mes. Este segundo límite corresponde al conjunto, no a cada integrante. Por ejemplo, dos ingresos mensuales netos de 700 euros sumarían 1.400 y superarían el umbral comunicado para dos personas. No basta con comprobar que cada una cobra menos de 950 euros individualmente.

El programa incluye varios supuestos además de la jubilación. Contempla perceptores del Salario Social Básico, pensión compensatoria, Ingreso Mínimo Vital, prestaciones o subsidios por desempleo. También pueden participar personas sin ingresos que reúnan las restantes condiciones. Tener alguna de esas prestaciones y ayudas públicas no garantiza automáticamente la concesión. La edad, el padrón y la situación económica deben encajar conjuntamente. Quien reciba ingresos de distinta naturaleza necesita aportar la información exigida para que el Ayuntamiento valore correctamente su solicitud.

Cómo conseguir la tarjeta si todavía no se dispone de ella

El Consorcio de Transportes de Asturias permite pedir Conecta mediante su aplicación, aportando el documento original de identificación admitido. La tarjeta se envía al domicilio indicado. El plazo normal de entrega comunicado es de una semana, sujeto a posibles incidencias postales. A 14 de octubre quedan trece días naturales hasta el cierre municipal, por lo que solicitarla pronto reduce el margen de espera. La información oficial de Conecta explica los documentos aceptados y los pasos para completar el alta.

Disponer de un teléfono móvil propio no es imprescindible. Una persona de confianza puede ayudar con la aplicación, estando presente el titular para verificar su identidad. También existen oficinas y centros colaboradores que asisten en la solicitud. Otra alternativa es descargar el formulario y presentarlo mediante registro electrónico, con identificación digital, al Consorcio. Este trámite obtiene la tarjeta; la ayuda económica se solicita después ante el Ayuntamiento. Confundir ambos procedimientos podría dejar registrada únicamente la solicitud de la tarjeta, sin registrar la petición de subvención municipal.

Dónde registrar la ayuda y cómo consultar después el saldo

La solicitud se presenta en el Registro Electrónico municipal o en la Oficina de Atención al Registro de la plaza de España. También se admiten otros registros oficiales. Los centros municipales de Servicios Sociales ofrecen información, pero no recogen las solicitudes de esta convocatoria. Esa distinción permite organizar la gestión presencial sin desplazamientos innecesarios. El anuncio del Ayuntamiento reúne la información del programa. El plazo permanece abierto hasta el martes 27 de octubre, tanto para quienes accedan por primera vez como para las prórrogas previstas.

El saldo puede consultarse en la aplicación, en la web de Conecta, en los puntos de recarga o al validar la tarjeta. Comprobarlo ayuda a entender qué complemento corresponde a una renovación. Durante 2025, el Ayuntamiento atendió a 306 personas mediante este programa, según la información de la convocatoria actual. Fueron 78 nuevas concesiones y 228 prórrogas. Estas últimas representaron el 74,5% del total, según cálculo propio. El dato explica la relevancia de conocer cómo funciona la recarga para quienes ya tenían reconocido el apoyo anteriormente.