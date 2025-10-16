Los madrileños deben estar preparados para el cierre de los bancos durante 72 horas: confirmado por el BOE

La festividad local traslada La Almudena al lunes 10 de noviembre de 2025. El resultado: las entidades bancarias de la capital encadenarán cierre de sábado, domingo y lunes. Un parón de 72 horas que conviene planificar.

El traslado del festivo al lunes 10 de noviembre deja a Madrid con un fin de semana “largo” en el que las sucursales no abrirán al público. ¿Tienes que ingresar efectivo, firmar una hipoteca o retirar documentación? Mejor, organiza todo con antelación.

El calendario de dicho fin de semana es claro: sábado 8, domingo 9 y lunes 10 de noviembre las oficinas bancarias de Madrid permanecerán cerradas. No es un festivo nacional, pero sí municipal, por lo que afecta a las sucursales situadas en el término de la capital. En la práctica, la reapertura será el martes 11 con previsión de mayor afluencia y posibles colas; conviene ir con tiempo y, si puedes, pedir cita previa. ¿Y si surge un imprevisto? La banca digital y los cajeros seguirán disponibles.

Cómo prepararse para el cierre bancario prolongado del lunes diez de noviembre

El parón de tres días coincide con fechas en las que muchas familias ajustan pagos y nóminas. Por tanto, adelantar gestiones evitará prisas innecesarias. Un consejo sencillo: revisa los vencimientos del mes y comprueba si debes mover dinero entre cuentas antes del viernes.

Checklist exprés para llegar al puente con todo atado:

Programa transferencias y pagos que deban contabilizar antes del martes 11.

Abastece de efectivo si lo necesitas para el fin de semana largo.

Descarga documentación o justificantes desde tu banca online para no depender de oficina.

Activa o revisa límites de tarjeta por si realizas compras o reservas.

Además, si tienes una firma presencial (hipoteca, avales, poderes), acuerda con tu gestor adelantarla al jueves o viernes. Lo agradecerás.

Servicios disponibles: cajeros, pagos, banca online y transferencias con posibles retrasos

Aunque las oficinas estén cerradas, la operativa básica no se detiene. Los cajeros automáticos seguirán en servicio para retiradas e ingresos en efectivo (cuando el dispositivo lo permita). Las tarjetas funcionarán con normalidad en comercios y online, y la banca digital permitirá consultas, Bizum y transferencias.

Eso sí, cuidado con las transferencias interbancarias ordinarias: al no haber compensación en día festivo local, algunos abonos podrían reflejarse el martes. Si la prisa aprieta, valora opciones inmediatas entre el mismo banco o servicios instantáneos disponibles en tu entidad. En resumen: tecnología sí, ventanilla no.

Calendario práctico del cierre y reapertura de las sucursales bancarias madrileñas

Para que no haya dudas, este cuadro recoge de un vistazo cómo queda la atención al público en la ciudad durante el puente:

Día Situación de oficinas en Madrid Qué puedes hacer Sábado 8 de noviembre Cerradas Cajeros, banca online, pagos con tarjeta Domingo 9 de noviembre Cerradas Cajeros, banca online, pagos con tarjeta Lunes 10 de noviembre (festivo) Cerradas Cajeros, banca online, posibles retrasos en transferencias Martes 11 de noviembre Reapertura Atención presencial, operaciones de ventanilla y gestoría

De ahí que la recomendación sea clara: si necesitas ventanilla, termina el trámite el viernes; si no, apóyate en los canales digitales durante el puente. Fácil y sin sustos.

Impacto en clientes y comercios: planificación, liquidez y organización del efectivo

Para particulares, el efecto más visible es la imposibilidad de realizar gestiones presenciales durante 72 horas. Para comercios, implica cuadrar caja y aprovisionar cambio antes del fin de semana. En consecuencia, disponer de efectivo suficiente y verificar datáfonos y conexiones evitará contratiempos. ¿Lo mejor? Anticiparse un día y olvidarse del problema.

Madrid vivirá un cierre bancario de tres días por el traslado del festivo de La Almudena al lunes 10 de noviembre. Las oficinas no abrirán sábado, domingo ni lunes, pero los canales digitales y cajeros seguirán operativos. Con un poco de previsión, el puente será solo eso: un descanso.