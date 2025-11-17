Los afectados por la DANA podrán acceder a nuevas ayudas para reparar viviendas y recuperar enseres básicos: hasta 2.999 euros

El Ayuntamiento activa del 12 de noviembre al 15 de diciembre de 2025 las Ayudas Sociales Urgentes (AYUDANA) para personas, familias y entidades afectadas por las inundaciones de 2024 en Alhaurín de la Torre. La novedad: prestación única, en dinero o en especie, con pago por transferencia y justificación posterior del gasto.

Las AYUDANA son de ámbito municipal (Málaga) y están dirigidas a quienes sufrieron daños directos entre el 28/10/2024 y el 04/11/2024. Buscan cubrir desde reparaciones y enseres básicos para volver a habitar la vivienda hasta alojamiento alternativo provisional, además de apoyar proyectos de entidades sociales. ¿Te afectaron las lluvias y necesitas rehacer tu hogar? Esta convocatoria te interesa.

Quién puede solicitar AYUDANA y límites de ingresos con IPREM 2025 y umbrales familiares

Podrán pedir la ayuda personas físicas y unidades familiares sin recursos suficientes, vinculadas a Alhaurín de la Torre por residencia, trabajo o atención asistencial. También podrán hacerlo entidades sociales que atendieron la emergencia o presenten proyectos de prevención e información relacionados. Es imprescindible no tener ayudas anteriores pendientes de justificar y estar por debajo de los umbrales económicos.

Como referencia, el IPREM 2025 queda en 20 €/día, 600 €/mes, 7.200 €/año (12 pagas) u 8.400 €/año (14 pagas). Los criterios de concesión se ajustan al nivel de ingresos de la unidad familiar y al tamaño del hogar. Para trabajadores autónomos o de venta ambulante se considerará, como mínimo, la base de cotización del mes anterior a la solicitud. En situaciones de especial vulnerabilidad (familia monoparental, discapacidad o dependencia, o violencia de género) se aplicará el tramo económico inmediatamente superior, computando una persona más.

A efectos prácticos, estos son los topes anuales por tamaño de familia para 2025:

Miembros de la unidad familiar Umbral máximo anual 2025 1 18.000 € 2 21.600 € 3 25.200 € 4 27.000 € 5 28.800 € 6 30.600 €

A partir del octavo miembro se añadirán 1.800 € anuales (150 € mensuales) por cada persona adicional.

Plazos oficiales de presentación y dónde dirigir la solicitud para estas ayudas municipales

El plazo va del 12 de noviembre al 15 de diciembre de 2025. La solicitud debe dirigirse al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre dentro de esas fechas. Si lo dejas para el último día, cualquier documento que falte puede retrasar la tramitación.

La resolución puede tardar hasta 6 meses desde la solicitud y el silencio administrativo es negativo. Por tanto, conviene revisar el expediente y atender cualquier requerimiento de Servicios Sociales.

Cuantías máximas y gastos admitidos para viviendas dañadas y alojamiento provisional

La ayuda es única y podrá ser dineraria o en especie, con abono por transferencia bancaria; siempre exigirá justificar el gasto. ¿Cuánto puedes obtener? Hasta 2.999 € por daños personales, materiales o sociales cuando se acrediten mediante factura o informe técnico. Si necesitas alojamiento alternativo provisional, la cantidad puede alcanzar 1.000 €. Para entidades sociales con intervención directa en la emergencia o que presenten proyectos de colaboración y prevención, el máximo también es de 2.999 €.

Se consideran gastos como reparaciones básicas y compra de enseres esenciales que aseguren la habitabilidad de la vivienda habitual, así como estancias temporales por realojo. No se subvencionan multas, tasas o impuestos, ni gastos sin justificación, presentados fuera de plazo o no vinculados directamente a los daños por la DANA. En pocas palabras: lo imprescindible y directamente relacionado, sí; lo accesorio o ajeno, no.

Documentación imprescindible para tramitar AYUDANA y criterios de resolución aplicables

Antes de empezar, piensa: ¿qué papeles te pedirán exactamente? Para no liarnos, prepara lo siguiente y facilita que el expediente avance sin tropiezos:

Solicitud debidamente cumplimentada.

DNI/NIE y libro de familia.

Declaración de la renta o certificación negativa de todos los mayores de 16.

Declaración responsable de ingresos y bienes.

Nóminas, contratos, o bases de cotización (autónomos).

Presupuesto detallado o proyecto (entidades).

Facturas e informes de daños (si ya se incurrió en gasto).

Certificación bancaria de titularidad.

Autorización de verificación de datos.

Otros documentos requeridos por Servicios Sociales.

Los criterios de concesión se basan en el nivel de ingresos frente a los umbrales y en la situación acreditada por daños entre el 28/10/2024 y el 04/11/2024. En casos de especial vulnerabilidad, se aplicará el tramo económico superior, como se ha indicado.

En resumen, si cumples vínculo con el municipio, has sufrido daños por la DANA, encajas en los límites económicos y presentas la documentación a tiempo, AYUDANA puede darte un respiro. ¿Dudas puntuales? Mejor resolverlas cuanto antes para que nada se quede a medias.