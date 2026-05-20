¿Te ha sobrado medio pollo? La ley obliga a bares y restaurantes a facilitarte el envase gratis para llevártelo a casa de forma segura

La Ley 1/2025 de prevención del desperdicio alimentario convierte en obligación lo que antes dependía del local: pedir la comida sobrante para casa sin pagar de más.

Se acabó lo de dejar media ración en el plato por vergüenza o por miedo a que te cobren el recipiente. Con la entrada en vigor de la Ley 1/2025, de 1 de abril, llevarte lo que no has consumido pasa a ser un derecho del cliente y un deber para bares y restaurantes.

La Ley 1/2025 obliga a restaurantes y bares a dar envases gratis

La norma deja claro que esta opción ya no depende de la buena voluntad del establecimiento ni de sus políticas internas. Vamos, que no es un favor: es una obligación legal, tal y como recoge el artículo 8 y bajo sanción para los incumplidores.

Además, el local debe informar de esta posibilidad de forma clara y visible en el propio establecimiento, preferentemente en la carta o el menú. Por tanto, no debería pillarte por sorpresa ni tener que insistir al final de la comida.

Qué debe hacer el cliente para llevarse la comida sobrante sin pagar

¿Te ha pasado eso de mirar el plato, pensar que te lo acabarías en casa y al final no decir nada? Pues ahora puedes pedirlo con tranquilidad. En la práctica, lo importante es que el establecimiento te facilite el envase sin coste adicional. Y, para que el transporte sea seguro y más sostenible, la ley exige usar «envases aptos para el uso alimentario, reutilizables, o fácilmente reciclables». Claves para no liarte (y pedirlo sin reparos):

Pide que te pongan para llevar los alimentos que no hayas consumido.

Comprueba si el local informa de esta opción en carta o menú.

Solicita un envase adecuado para uso alimentario y reciclable o reutilizable.

La excepción del bufé libre que limita este derecho en algunos casos

Ojo, que hay una excepción concreta pensada para evitar abusos. La Ley 1/2025, de 1 de abril, no se aplica igual en los formatos de servicio de bufé libre o similares, donde la disponibilidad de comida no está limitada.

En esos casos, el local no tiene la obligación legal de facilitar envases para lo que hayas acumulado en la mesa y no hayas podido terminar.

Esta medida, además de proteger al consumidor y a su bolsillo, se enmarca en un plan para recortar el desperdicio en restauración, fomentar una gestión más eficiente y promover la economía circular, alineándose con los objetivos de la Agenda 2030.