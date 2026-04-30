Adiós a llevar encima documentos físicos: a partir de 2027 podremos tener el DNI, carné de conducir y todos los documentos oficiales en una app del móvil

Los ciudadanos europeos podrán utilizar una cartera digital para guardar documentos oficiales verificados y realizar trámites en todos los Estados miembros. La medida no eliminará el formato físico, pero sí facilitará identificarse desde el móvil.

La Unión Europea prepara un cambio importante en la forma en la que los ciudadanos gestionan sus documentos personales. A partir de 2027, el DNI, el carnet de conducir y otros documentos oficiales podrán llevarse en una cartera digital instalada en el teléfono móvil.

Se trata de la llamada EUDI Wallet, una identidad digital europea que permitirá almacenar documentos emitidos y validados por las autoridades nacionales. ¿La idea principal? Tener en un mismo espacio digital aquello que normalmente se lleva en la cartera, pero con validez en todos los países de la Unión Europea.

Cómo funcionará la cartera digital europea para llevar documentos oficiales en el móvil

El funcionamiento será similar al de una wallet digital. Cada país deberá ofrecer a sus ciudadanos una aplicación oficial en la que se podrán guardar documentos personales verificados por las autoridades correspondientes.

Esta herramienta no sustituirá al formato físico, que seguirá estando presente y, por ahora, no tiene fecha de desaparición. Sin embargo, permitirá identificarse, realizar trámites o acceder a servicios públicos y privados sin necesidad de presentar documentos en papel.

En la práctica, esto supone un paso más en la digitalización de gestiones que ya forman parte del día a día. Pagos, trámites administrativos o accesos a portales oficiales ya se realizan cada vez más desde dispositivos conectados a internet. Vamos, que la cartera de toda la vida empieza a tener versión móvil.

Qué documentos podrán guardarse y para qué trámites servirá esta identidad digital

La cartera digital europea permitirá llevar documentos oficiales como el DNI, el carnet de conducir y otros documentos personales validados. La información proporcionada indica que estos documentos tendrán validez en todos los Estados miembros.

Entre los usos previstos, esta identidad digital facilitará:

Identificarse ante administraciones públicas y servicios privados.

Realizar trámites sin presentar documentación física.

Usar documentos emitidos en un país para gestiones en otro Estado miembro.

Este punto será especialmente relevante para quienes tengan que hacer trámites fuera de su país. Por ejemplo, un ciudadano con identidad digital emitida en España podrá utilizarla en otros países de la Unión Europea sin necesidad de registrarse de nuevo.

Cuándo empezará la implantación y qué deberán adaptar los países europeos

La implantación de la EUDI Wallet será progresiva. Según la información disponible, el despliegue comenzará a partir de 2026, aunque 2027 aparece como la fecha clave para su extensión en la mayoría de Estados miembros.

Estas son las fechas principales del cambio:

Fecha Qué ocurrirá 2026 Inicio del despliegue progresivo de la cartera digital 2027 Fecha clave para su extensión en la mayoría de Estados miembros

Por lo tanto, cada país tendrá que adaptar sus sistemas para cumplir con la normativa europea en los próximos años. Aunque todavía quedan aspectos por definir, el objetivo es que los ciudadanos puedan utilizar una identidad digital común, interoperable y reconocida en toda la Unión Europea.

Este cambio no significa que haya que dejar de llevar el DNI físico de un día para otro. Pero sí abre la puerta a que muchos trámites sean más rápidos y sencillos desde el móvil. ¿Será el principio del fin de la cartera tradicional? Por ahora, no, pero el camino hacia una identidad digital europea ya está marcado.