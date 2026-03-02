Lo que no venden lo consumen: la vida sin desperdicio de dos hermanas de 72 y 73 años que transformaron su finca en un sistema completo

Dos jubiladas brasileñas han levantado una vida autosuficiente en plena naturaleza, basada en una huerta orgánica, leche de vaca, mercado semanal y remedios caseros. Su historia inspira por la autonomía que han alcanzado, pero también deja al descubierto la fragilidad de envejecer lejos de los servicios básicos.

En un pequeño poblado de la región serrana de Santa Catarina, dos hermanas de 72 y 73 años viven prácticamente aisladas, rodeadas de bosque y tierra de cultivo. Su rutina se sostiene sobre cuatro pilares: huerta orgánica de más de una hectárea, leche de sus vacas, venta semanal en la feria y el uso intensivo de plantas medicinales.

Las protagonistas residen en Tencílio Costa, en plena Serra Catarinense, y han contado su día a día en un vídeo publicado en YouTube, que rápidamente se ha difundido en medios brasileños e internacionales. Una de ellas fue maestra durante casi tres décadas, mientras la otra se quedó siempre en la finca familiar, cuidando la base productiva que hoy comparten.

Cómo dos jubiladas de 72 y 73 años se organizan para vivir en un bosque sustentable con huerta y mercado

Lejos de considerarlo un retiro pasivo, las hermanas han convertido la vejez en un proyecto de continuidad rural. Comienzan la jornada antes del amanecer, capinando a mano, regando, cosechando verduras y atendiendo a las vacas y aves que les proporcionan leche y huevos.

Según relatan, mantienen la huerta sin pesticidas, recurren al compostaje y reutilizan los restos orgánicos para mantener la fertilidad del suelo. La decisión de evitar agrotóxicos, cada vez más cuestionados por su impacto ambiental y sanitario, supone un esfuerzo físico considerable para dos personas ya en la tercera edad.

Huerta orgánica, animales y mercado local sostienen su economía mínima en el bosque

La finca produce una gran variedad de alimentos: hortalizas de temporada, tubérculos, frutas, huevos, leche y queso fresco. Parte de esa producción se destina al autoconsumo y el excedente se lleva una vez por semana a la feria del pueblo, donde obtienen un ingreso complementario como jubiladas.

El mercado semanal funciona también como ventana al exterior. Allí venden verduras, leche y derivados, pero al mismo tiempo se relacionan con vecinos, intercambian información y adquieren aquello que no producen en casa. Es un punto de anclaje social que rompe, al menos durante unas horas, el aislamiento del bosque.

Plantas medicinales, tradición familiar y el miedo a quedarse solas en la vejez

Otro elemento central de su historia es la salud. Las hermanas aseguran que prácticamente no consumen medicamentos industriales y que su cuidado se basa en infusiones, jugos verdes y preparados con hierbas medicinales, siguiendo una tradición centenaria heredada de la familia.

Profesionales sanitarios recuerdan, sin embargo, que las plantas medicinales no sustituyen los controles médicos y que la automedicación, incluso con productos naturales, debe hacerse con prudencia y asesoramiento. Su caso pone sobre la mesa la tensión entre la sabiduría popular del campo y la necesidad de acceso a servicios de salud, especialmente en edades avanzadas.

En sus declaraciones, una de las hermanas reconoce abiertamente que teme quedarse sola o sin apoyo. Esa preocupación introduce un matiz clave: la autosuficiencia económica y alimentaria no elimina la vulnerabilidad propia de la vejez, sobre todo en entornos rurales despoblados. Los medios que difundieron la historia subrayan que la red comunitaria y el acompañamiento resultan tan necesarios como la huerta que las alimenta.