Lo que dicen los artículos 7.1 y 7.2 sobre las luces navideñas en balcones y por qué algunos vecinos deben pedir permiso

Poner guirnaldas y figuras en el balcón es casi tan clásico como el turrón. Pero la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) recuerda algo importante: la fachada es un elemento común y no todo depende del propietario. La norma no prohíbe de forma expresa las luces navideñas, aunque sí marca límites cuando afectan a la imagen exterior, a la seguridad o a la convivencia. Los artículos 7.1, 7.2 y 3 de la LPH, en relación con el artículo 396 del Código Civil, acotan qué se puede hacer y qué exige acuerdo vecinal. Por tanto, si la decoración sobresale, modifica la apariencia del edificio o puede molestar, la comunidad puede intervenir. En la práctica, conviene avisar y pactar: menos líos y más espíritu navideño.

¿Qué dice exactamente la Ley de Propiedad Horizontal sobre el balcón?

La LPH no menciona las luces de Navidad de manera literal, pero sí regula lo que afecta directamente a colgarlas o verlas desde la calle. El artículo 7.1 impide alterar la seguridad, la estructura o la configuración exterior del edificio, de modo que cualquier adorno que modifique la apariencia visible puede necesitar el visto bueno de la comunidad. Además, el artículo 7.2 veta actividades molestas, insalubres, nocivas o peligrosas, lo que alcanza instalaciones improvisadas, potencias excesivas o parpadeos directos hacia viviendas vecinas.

Para verlo de un vistazo, este cuadro resume los artículos citados y su impacto en la decoración navideña en balcones y terrazas.

Artículo Qué regula en este caso ¿Qué implica para las luces de Navidad? 7.1 LPH Prohíbe menoscabar la seguridad y alterar la configuración exterior del edificio. Si la decoración sobresale, deja cables visibles o cambia la imagen de la fachada, puede requerir acuerdo y la comunidad puede pedir su retirada. 7.2 LPH Prohíbe actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. Luces muy potentes, efectos molestos o instalaciones eléctricas inseguras pueden considerarse actividad molesta o peligrosa. 3 LPH + 396 CC Distingue propiedad privativa y elementos comunes; la fachada es común. La imagen exterior (barandillas, revestimientos y lo que cuelga hacia fuera) no es de uso libre exclusivo; exige respeto a la comunidad.

En otras palabras, el interior es tuyo, pero la cara del edificio la compartes con tus vecinos. De ahí que colgar adornos visibles o voluminosos entre en terreno comunitario y no solo privativo.

¿Necesito pedir permiso para poner luces en el balcón?

No siempre. Si las luces no sobresalen, no alteran la imagen exterior y no causan molestias, puede bastar con actuar con prudencia. Ahora bien, cuando la instalación es visible desde la calle, cambia la estética del conjunto o deja cables a la vista, se entra en la configuración exterior del edificio y la comunidad puede pedir su retirada conforme al artículo 7.1.

Por otro lado, las molestias y riesgos tienen límite. Parpadeos directos a otras ventanas, potencias estridentes o enchufes expuestos pueden encajar en el artículo 7.2. Además, los estatutos o normas internas pueden regular expresamente la estética exterior y los elementos que sobresalen; si existen, hay que respetarlos.

Cómo decorar sin broncas: pasos rápidos para evitar conflictos

Si te apetece ambientar el balcón sin acabar en una asamblea eterna, lo sensato es prevenir. La LPH no prohíbe la decoración navideña, pero sí pide cabeza cuando hay impacto visual, seguridad o convivencia en juego.

Avisa al presidente o al administrador si las luces serán visibles desde el exterior.

Asegúrate de que no cuelgan hacia fuera ni sobresalen más allá de la barandilla.

Verifica si la comunidad tiene normas específicas sobre decoración exterior.

Evita potencias excesivas, parpadeos molestos y cualquier instalación eléctrica insegura.

Con estos mínimos, te ahorras discusiones y cumples con el espíritu de la ley: fachada cuidada, seguridad garantizada y vecindario tranquilo. Y, si hay dudas razonables, hablar con los vecinos antes de enchufar las guirnaldas suele ser la mejor solución.

¿Por qué el balcón no es un espacio totalmente libre?

Porque, aunque el suelo del balcón sea de uso privativo, su imagen exterior forma parte de la fachada, que es un elemento común. La barandilla, los revestimientos y todo lo que se cuelga hacia fuera afectan a la apariencia del edificio, y eso compete a la comunidad.

Este es el mismo principio por el que no se puede cerrar un balcón ni cambiar una persiana sin permiso: no se trata del objeto en sí, sino de la modificación visible del conjunto. Por consiguiente, si la iluminación navideña tiene un impacto visual relevante, puede requerir aprobación previa.