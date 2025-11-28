El jamón de bellota 100% ibérico que compite con grandes marcas baja de precio 91 euros: disponible en El Corte Inglés

Si estas fiestas te has propuesto llevar buen jamón a la mesa sin romper la hucha, esto te interesa. El Corte Inglés ha puesto en promoción un jamón de bellota 100% ibérico Centeno Pozo Extremadura, de unos 7 kilos, pensado para las cenas de Nochebuena y Navidad. La rebaja es de las que hacen mirar dos veces el ticket: ahora cuesta 299 euros, cuando antes marcaba 390 euros.

Traducido al lenguaje del bolsillo, son 91 euros menos. Y no llega solo: la cadena mantiene más ofertas en jamones para quien quiera comparar. Todo ello encaja con el tirón del Black Friday, cuando muchos ya meten en la cesta turrones, polvorones e incluso un buen aceite de oliva virgen extra.

¿Cuál es el chollo exacto y quién lo firma?

La pieza en promoción es un jamón de bellota 100% ibérico Centeno Pozo Extremadura, con un peso aproximado de 7 kilos y un precio actual de 299 euros (antes 390 euros). En otras palabras, una pata completa que entra de lleno en la lista de la compra navideña sin que la factura arruine el brindis.

Además, se presenta como una opción fiable para platos al centro, pinchitos y aperitivos. Por lo tanto, si buscas un “todo terreno” para Nochebuena o Nochevieja, esta pieza cumple con lo que se le pide a un jamón de bellota: sabor, presencia y rendimiento en mesa.

¿Cómo quedan los precios frente a otras ofertas similares?

No es la única promoción activa en la cadena. En paralelo, la gama Esencia Única aparece con dos jamones en oferta, ambos con precio de 350 euros. En uno de los casos, se precisa que el descuento es de 100 euros respecto a su precio original; en el otro, se señala una rebaja importante tomando como referencia los 450 euros a los que suele venderse.

Para tener de un vistazo el ahorro real, aquí va un resumen con las cifras tal cual aparecen en la información y su diferencia de precio calculada.

Producto Peso aprox. Precio actual Precio anterior/habitual Ahorro indicado/calculado Centeno Pozo Extremadura 100% ibérico bellota 7 kg 299 € 390 € 91 € Esencia Única (oferta 1) — 350 € 450 € 100 € Esencia Única (oferta 2) — 350 € 450 € 100 €

De este modo, quien busque la máxima rebaja por euro, ve claro que el Centeno Pozo recorta 91 euros y Esencia Única sitúa su descuento en 100 euros, con precios finales de 299 y 350 euros respectivamente.

¿Qué tiene este jamón 100% ibérico de bellota?

Según la información disponible, los cerdos con los que se elabora este jamón han sido criados sueltos en libertad en la dehesa extremeña, son hijos de padre y madre ibéricos y se han alimentado de bellota, pastos y hierba. Es decir, cumple con los estándares habituales que asociamos a una pieza de bellota 100% ibérica.

Se apunta también que su sabor no tendría nada que envidiar a marcas de referencia como Cinco Jotas o Joselito. Eso sí, para disfrutarlo como se merece, conviene contar con un buen jamonero y algo de mano cortando, porque aquí el cuchillo y la técnica mandan tanto como el etiquetado.

¿Y para el colesterol: mito o aliado?

Desde la página de la marca se explica que el jamón es rico en grasas monoinsaturadas, como el ácido oleico. En cristiano: hablamos de un tipo de grasa asociado al cuidado del colesterol, lo que lo convierte en una opción a tener en cuenta cuando se quiere vigilar este parámetro en plenas fiestas.

De hecho, se indica que contribuye a que la dieta mediterránea sea aún más saludable. Por consiguiente, si buscas un regalo con buen recibo o un capricho razonable para el Black Friday, encaja con esa idea de disfrutar sin excesos innecesarios.

¿Cómo comprarlo online y no perderte la oferta?

Para ver todas las opciones disponibles, la ruta es sencilla: entrar en la web de El Corte Inglés y buscar por “jamón serrano ibérico”. Luego, tocar afinar un poco la vista.

Escribe “jamón serrano ibérico” en el buscador de la web de El Corte Inglés. Selecciona los productos que muestren el símbolo “%” (marca de que tienen descuento). Comprueba el precio final y, si procede, el peso (en esta oferta, unos 7 kilos) antes de añadir a la cesta.

Si apareciera como “agotado temporalmente”, se señala que la cadena suele hacer reposiciones rápidas en estas fechas para que los clientes no se queden sin producto. Por lo tanto, conviene revisar con cierta frecuencia y no esperar al último minuto si quieres asegurarte la pieza.