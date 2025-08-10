Llegan a Mercadona dos nuevas colonias frescas y asequibles que prometen conquistar este verano por menos de tres euros

Entra en cualquier baño español estos días y verás el mismo drama: el calor aprieta, el perfume “bueno” da pena gastarlo y la cartera, con tanta factura, no aguanta bromas. Mercadona lo sabe y se ha sacado de la manga dos aguas de colonia gigantes que cuestan menos que un café con croissant. Hablamos de frascos familiares pensados para rociar sin miedo, sobrevivir a la canícula y, de paso, no dejar temblando la tarjeta. Además, su planteamiento es tan cotidiano que cualquiera puede incorporarlos a la rutina sin volverse loco ni hipotecar el mes. ¿Su promesa? Frescor duradero, precio de risa y un aroma que no cansa. Vamos al lío.

¿Qué colonias ha lanzado Mercadona y cuánto cuestan?

La cadena valenciana ha colocado en sus estanterías de perfumería dos nuevas aguas de colonia (fragancias de baja concentración pensadas para uso generoso y diario). Están dirigidas a quienes buscan un “spray‑ducha” rápido antes de salir de casa o después de entrenar.

Citrus Classic: botella de 750 mililitros por 2,75 euros.

Floral Infusion: mismo formato de 750 mililitros (precio no especificado en el lineal).

En otras palabras, por el precio de medio litro de gasolina te llevas casi un litro de fragancia fresca para todo el verano. Nada mal para tiempos de bolsillos apretados.

¿Por qué están gustando tanto estas fragancias?

En primer lugar, ambas colonias nacen con la idea de ser “todoterreno”: se pueden usar por la mañana, tras la ducha o a media tarde, sin miedo a saturar la nariz propia ni la ajena. De hecho, la versión Citrus Classic destaca por su aroma revitalizante, pensado para alargar esa sensación de “recién salido de la ducha” durante toda la jornada.

Por otro lado, el tándem cantidad‑calidad‑precio resulta difícil de batir. Pocas marcas ofrecen 750 mililitros por menos de 3 euros, y eso explica que muchos clientes ya la hayan convertido en su colonia oficial del verano. Además, al estar disponible en cualquier Mercadona, no hay que dar más vueltas ni pagar envíos.

Pasos rápidos para sacarles todo el partido

Primero, localiza el pasillo de perfumería de tu Mercadona más cercano y busca los frascos familiares: son fáciles de reconocer y suelen estar a la altura de los ojos. Después, elige la versión que más te cuadre: cítrica si quieres un golpe de frescor inmediato, o floral si prefieres un toque suave y delicado para todo el día.

Una vez en casa, aplícala con generosidad a unos 20 centímetros de la piel; su baja concentración de perfume permite varias pulverizaciones sin miedo a empalagar. Repite cada vez que el calor o el ajetreo te lo pidan: al coste de 0,003 euros por mililitro, tu bolsillo ni se va a enterar.