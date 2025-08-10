Hallan en Polonia uno de los mayores depósitos petrolíferos en Europa en la última década, un hito energético histórico

Llenar el depósito duele menos si piensas que, quizá, la gasolina de mañana salga directamente del Báltico. Porque sí, Polonia acaba de toparse con un tesoro negro que ni en sus mejores sueños. Un hallazgo que, de un plumazo, podría duplicar sus reservas de crudo y darle un respiro a la eterna dependencia energética.

Todo gracias a un pozo (el Wolin Este 1) perforado a tiro de piedra del puerto de Świnoujście. Los números marean: millones de toneladas por aquí, miles de millones de metros cúbicos por allá. Y mientras tanto, tú y yo seguimos pagando cada gota como si fuera oro líquido.

¿Dónde está exactamente el nuevo hallazgo?

El pozo Wolin Este 1 (WE1) se asienta a unos 6 kilómetros del puerto de Świnoujście, en la costa noroeste de Polonia y sobre aguas de apenas 9,5 metros de profundidad. Desde allí, Central European Petroleum (CEP) ha perforado hasta alcanzar los 2.715 metros bajo el lecho marino.

Lo que se esconde a esa profundidad no es moco de pavo: hablamos del mayor yacimiento convencional detectado en suelo (o mar) polaco y uno de los más jugosos de Europa en la última década. De confirmarse todas las estimaciones, Polonia podría autoabastecerse de crudo durante, al menos, un año entero sin abrir la cartera al exterior.

¿Qué cifras maneja CEP?

Antes de que saques la calculadora, aquí van los datos fríos y duros (sin florituras) reunidos en una única tabla:

Concepto Cantidad estimada Crudo recuperable en el pozo WE1 22 millones t (≈ 150 millones barriles) Condensado en WE1 Incluido en la cifra anterior Gas natural recuperable en WE1 5.000 millones m³ Crudo potencial en toda la concesión (593 km²) 33 millones t (≈ 240 millones barriles) Gas potencial en toda la concesión 27.000 millones m³ Producción actual de Polonia 18.000 barriles/día (testimoniales) Distancia al puerto de Świnoujście 6 km Profundidad vertical perforada 2.715 m

Estas cantidades, para un país que apenas rasca 18.000 barriles diarios, son el equivalente a encontrar un billete de 500 euros en un abrigo que no te pones desde 2003. Por algo, el consejero delegado de CEP, Rolf G. Skaar, soltó que “este es un momento histórico tanto para Central European Petroleum como para el sector energético polaco. Wolin Este es más que un yacimiento prometedor: representa una oportunidad conjunta para desbloquear el potencial geológico y energético del mar Báltico”.

¿Por qué importa tanto para Polonia?

La respuesta corta: independencia y dinero. La larga: si las reservas se confirman, las 22 millones de toneladas del pozo (y las 33 millones de toda la zona) podrían duplicar las existencias nacionales, que en 2023 rondaban las 20,2 millones de toneladas. Traducido a castellano, Polonia pasaría de mirar de reojo a los mercados internacionales a tener voz y voto propio.

No lo dice un cualquiera. El viceministro y geólogo jefe, Krzysztof Galos, avisó de que “el descubrimiento del yacimiento de hidrocarburos Wolin Este podría representar un punto de inflexión en la historia de la exploración de hidrocarburos en Polonia, sobre todo en zonas aún insuficientemente exploradas como la Zona Económica Exclusiva polaca en el mar Báltico”. Y remató: “Si se confirma, el yacimiento Wolin Este podría convertirse en el mayor yacimiento de petróleo crudo y gas natural asociado jamás descubierto en el país”.

¿Cómo puede afectarte (y qué puedes hacer)?

Quizá no tengas una plataforma petrolífera en el jardín, pero sí puedes tomar nota para tu bolsillo y tu día a día.

Vigila el precio en surtidor. Si la producción arranca y se mantiene estable, el mercado interior polaco podría relajarse y, con suerte, contagiar a los países vecinos. Diversifica inversiones. Empresas auxiliares (logística, tuberías, servicios marítimos) se frotan las manos; echar un vistazo a sus acciones nunca viene mal. Sigue las fechas clave. CEP debe confirmar reservas y anunciar cronograma de extracción: esos hitos suelen mover mercados y titulares.

En definitiva, que este descubrimiento no solo saca músculo energético, sino que abre un abanico de oportunidades económicas y geopolíticas de las que conviene estar pendiente. Por si acaso, ve marcándolo en tu agenda: el oro negro del Báltico promete dar mucho que hablar… y quizá, con el tiempo, abaratar unos céntimos ese repostaje que tanto duele.