Llega un nuevo supermercado a Madrid con 1.260 metros cuadrados, producto local, más de 11.000 referencias y parking gratuito

Hacer la compra no suele dar grandes titulares, hasta que una cadena pone 2,7 millones de euros encima de la mesa y mueve el tablero comercial de Madrid. BM Supermercados ha abierto un nuevo establecimiento en el Parque Comercial Arroyomolinos, en la Avenida de Francia, con una sala de ventas de 1.260 metros cuadrados. La inauguración oficial fue el jueves 14 de mayo y llega en plena competencia entre grandes transnacionales y enseñas de proximidad.

El nuevo súper ofrece más de 11.000 referencias, parking gratuito para clientes y una apuesta clara por los productos frescos. Además, la apertura ha creado 28 puestos de trabajo, que nunca viene mal cuando el mercado laboral anda mirando cada euro con lupa. Este movimiento se suma a la expansión del Grupo Uvesco en la zona centro, donde ya alcanza 86 establecimientos y más de 1.800 trabajadores.

¿Dónde está el nuevo BM Supermercados de Arroyomolinos?

El nuevo supermercado BM está situado en el Parque Comercial Arroyomolinos, concretamente en la Avenida de Francia. La cadena eligió este punto para reforzar su presencia en la Comunidad de Madrid, dentro de una estrategia de expansión que ya pisa fuerte en la zona centro.

La apertura oficial tuvo lugar el jueves 14 de mayo. El proyecto ha requerido una inversión exacta de 2,7 millones de euros, una cifra que deja claro que aquí no se ha abierto una tienda pequeña de paso, sino un establecimiento pensado para competir con fuerza.

Qué ofrece el supermercado BM frente a otros modelos de compra

El local cuenta con 1.260 metros cuadrados de sala de ventas y más de 11.000 referencias en sus lineales. Esto permite cubrir diferentes categorías de consumo y facilita que el cliente pueda resolver buena parte de la compra en un mismo espacio, algo bastante útil cuando la lista de la compra parece no acabarse nunca.

BM mantiene un modelo más clásico que el de otras cadenas centradas en el autoservicio y los productos envasados. En este caso, el supermercado incluye mostradores atendidos de carnicería, charcutería y pescadería, es decir, secciones con personal especializado para cortar y preparar el producto según lo que pida cada comprador.

Por qué el producto fresco y local gana peso en esta apertura

Uno de los puntos fuertes del nuevo BM de Arroyomolinos es su apuesta por el producto fresco y de cercanía. La tienda incorpora una zona destacada para fruta y verdura fresca de temporada, en formato de libre disposición, que significa que el cliente puede escoger directamente los productos.

Además, el establecimiento incluye producto local de distintos proveedores concretos. Entre ellos figuran verduras de José Antonio Herrero, de Villa del Prado; lácteos de La Colmenareña; sardina ahumada de Fish Gourmet, de Guadarrama; y pulpo cocido de Antonio & Ricardo, de Getafe.

Cuántos empleos ha creado el nuevo supermercado en Madrid

La apertura de este supermercado ha generado 28 nuevos puestos de trabajo. Según la información facilitada, toda la plantilla ha pasado por un plan interno de formación centrado en la atención al cliente y en la gestión técnica de las secciones especializadas de fresco.

Este dato encaja con el crecimiento de BM Supermercados en la zona centro, donde la cadena ya suma 86 establecimientos y más de 1.800 trabajadores. Para una apertura comercial, el empleo directo es una de las consecuencias más visibles, y aquí la cifra concreta es clara: 28 incorporaciones.

Cómo encaja esta apertura en la expansión del Grupo Uvesco

El movimiento de Arroyomolinos no llega solo. BM ya había reforzado su presencia en la Comunidad de Madrid con la integración de la cadena de supermercados Hiber, una operación que le permitió apuntalar su implantación territorial y superar la barrera de los 1.800 profesionales en el centro peninsular.

El Grupo Uvesco, que también opera bajo la enseña Super Amara en el País Vasco, Navarra, Cantabria y La Rioja, cerró el ejercicio de 2024 con unas ventas globales de 1.186 millones de euros y una red de 336 establecimientos. Con esa base, puso en marcha un plan de inversión de 40 millones de euros para abrir 25 nuevos supermercados entre centros propios y franquicias, con Madrid como eje prioritario y ocho centros ya programados.

Qué pueden tener en cuenta los clientes antes de acercarse al nuevo BM

Para los vecinos de Arroyomolinos y otros consumidores de la zona, la apertura deja varias claves prácticas. El supermercado está en la Avenida de Francia, dentro del Parque Comercial Arroyomolinos, y cuenta con parking gratuito para clientes, un detalle pequeño solo en apariencia, porque aparcar sin pagar también cuenta cuando toca cuadrar la compra. Antes de ir, conviene tener claro qué servicios ofrece el establecimiento para aprovechar mejor la visita:

Acudir a los mostradores atendidos si se busca carne, charcutería o pescado preparado al corte.

Revisar la zona de fruta y verdura fresca de temporada.

Buscar producto local como verduras de Villa del Prado, lácteos de La Colmenareña, sardina ahumada de Guadarrama o pulpo cocido de Getafe.

Aprovechar el parking gratuito del Parque Comercial Arroyomolinos.

Comparar entre las más de 11.000 referencias disponibles en tienda.

En definitiva, el nuevo BM de Arroyomolinos refuerza la competencia comercial en Madrid con una inversión de 2,7 millones de euros, 28 empleos creados y una propuesta centrada en producto fresco, atención en mostrador y proveedores locales. Para el consumidor, la clave estará en comprobar si esa mezcla de supermercado grande y trato más tradicional encaja con su forma de hacer la compra.