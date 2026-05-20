La histórica planta de jabones Lagarto dice adiós tras más de 50 años en Zaragoza y deja a 30 trabajadores afectados

Euroquímica trasladará la producción de la planta del polígono Malpica a su centro principal en Illescas, Toledo, dejando en el aire el futuro de unos 30 trabajadores.

La histórica fábrica de Lagarto en Zaragoza dejará de producir su tradicional pastilla de jabón perfumada en los próximos meses. La decisión de Euroquímica supone el cierre de las instalaciones del polígono Malpica y el traslado de toda la actividad industrial a Illescas, donde la compañía ya concentra buena parte de su estructura productiva y corporativa.

¿Se mantendrá la producción de Lagarto? La respuesta es sí, pero ya no en Zaragoza. A partir de ahora, el futuro comercial de la gama de productos dependerá exclusivamente de la fábrica toledana.

La fábrica de Lagarto en Zaragoza encara su cierre tras más de cinco décadas

La planta aragonesa abrió en 1971 y, desde los años ochenta, se convirtió en uno de los principales motores de producción de la marca. Su clausura pone fin a más de 50 años de actividad ininterrumpida en la capital aragonesa.

La empresa comunicó a finales de abril a la plantilla la apertura de un proceso de movilidad geográfica, amparado por el Estatuto de los Trabajadores. La medida afecta a unos 30 empleados, entre operarios jóvenes y trabajadores veteranos que llevan décadas vinculados a la fábrica. Y claro, para muchos de ellos el cambio no es poca cosa.

Euroquímica trasladará la producción de Lagarto a su planta principal en Illescas

El calendario previsto contempla que los traslados comiencen durante el segundo semestre del año, una vez cumplido el plazo legal de tres meses desde la notificación inicial.

Por ahora, la negociación no ha arrancado formalmente. Según la información aportada por Víctor Fortuño, representante de CC.OO. Industrias Aragón, la mesa aún no se ha constituido y la empresa tampoco ha entregado la documentación correspondiente.

Dato clave Situación Empresa propietaria Euroquímica Fábrica afectada Polígono Malpica, Zaragoza Plantilla afectada Unos 30 empleados Destino de la producción Illescas, Toledo Inicio previsto del traslado Segundo semestre del año

El sindicato prevé que el proceso de diálogo pueda comenzar a finales de mayo o en los primeros días de junio.

Una marca centenaria marcada por concurso, inversión y ajustes laborales

La historia de Lagarto se remonta a 1914, cuando un industrial de San Sebastián transformó su negocio de velas en una fábrica de jabón. Décadas después, Euroquímica adquirió la marca en 1992 y pasó a gestionar los centros de Illescas y Zaragoza. Los últimos años han sido especialmente difíciles para la compañía:

En 2022 solicitó el concurso de acreedores.

En 2023 superó la situación de quiebra tras la entrada de Tertius Capital.

En 2024 aplicó un ERE que afectaba al 20% de la plantilla total.

Ese ajuste terminó resolviéndose con salidas voluntarias y bajas incentivadas.

Dado lo anterior, el cierre de Zaragoza se enmarca en una etapa de reorganización tras años de tensión financiera, subida de costes energéticos y encarecimiento de materias primas.

El impacto para trabajadores y clientes de Lagarto tras el cierre en Zaragoza

El principal impacto recae sobre la plantilla, que deberá afrontar un proceso de movilidad con incertidumbre laboral y personal. Para Zaragoza, supone la pérdida de una fábrica con más de cinco décadas de actividad.

Para los clientes, la continuidad de productos como suavizantes, lejías, amoníacos, fregasuelos y la conocida pastilla verde quedará ligada a la capacidad de la planta de Toledo, que asumirá toda la producción de Lagarto.