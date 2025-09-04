Lidl lanza la herramienta eléctrica por menos de 20 euros que amenaza con desbancar a Leroy Merlin en bricolaje casero

Compacta, con motor de 300 W y dos velocidades, esta herramienta llega a las tiendas para conquistar a quienes necesitan soluciones rápidas y baratas en casa.

Lidl estrena esta semana una atornilladora eléctrica que promete convertirse en el “fondo de armario” del bricolaje doméstico. Pequeña, ligera y lista para usarse nada más sacarla de la caja, su precio,19,99 €, supone un golpe sobre la mesa frente a alternativas más caras del mercado.

El secreto del éxito está en su diseño pensado para facilitar tanto el montaje de muebles como el taladrado ligero. Su formato compacto permite guardarla en cualquier cajón y utilizarla incluso en rincones estrechos. Además, el cambio rápido entre funciones gracias al portabrocas desmontable evita el engorro de buscar herramientas adicionales cada vez que toca pasar de atornillar a taladrar. ¿Quién no ha perdido alguna pieza en el momento menos oportuno?

Requisitos mínimos y accesorios incluidos para empezar a trabajar desde el primer minuto en casa

Otra de sus bazas es que viene “todo en uno”. El set incorpora dos puntas de 25 mm y una broca de 6 mm, cubriendo la mayoría de tareas básicas sin pasar de nuevo por caja. De ahí que resulte especialmente atractiva para quienes se inician en el bricolaje o simplemente quieren salir del paso cuando surge un arreglo imprevisto. Estos son los accesorios incluidos en la caja:

2 puntas de atornillar de 25 mm

1 broca de 6 mm de diámetro

Con esto, el usuario puede fijar estanterías, montar un mueble nuevo o ajustar bisagras sin complicaciones. A continuación una visual sobre velocidades y par de giro:

Velocidad Par de giro (Nm) Primera 20 Segunda 40

La primera velocidad ofrece control para materiales delicados, mientras que la segunda libera la fuerza necesaria en trabajos más exigentes, todo gestionado por un motor de 300 W que rinde sobradamente en tareas domésticas.

Por qué los 19,99 € de la oferta pueden desbancar a otras opciones del mercado de herramientas domésticas

En un segmento donde los precios suelen dispararse, Lidl demuestra que calidad y ahorro pueden ir de la mano. El coste inferior a 20 € hace que la decisión de compra sea casi impulsiva: incluso aunque se use de forma esporádica, la inversión se amortiza pronto. Por otro lado, la posibilidad de adquirirla en tienda física evita esperas de envío y permite comprobar in situ su ergonomía antes de llevarla a casa.

Para mantener el rendimiento, conviene limpiar el portabrocas tras cada uso y guardar la herramienta en un lugar seco. Además, utilizar puntas y brocas de buena calidad alargará su vida. Un truco sencillo: empezar siempre con la velocidad baja para asentar el tornillo y, solo cuando sea necesario, cambiar a la rápida. Así se evita dañar la cabeza del tornillo y se alarga la vida de la máquina.