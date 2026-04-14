Lidl desata la locura con esta barbacoa eléctrica rebajada casi al 50%: prepara carne, verduras o hamburguesas sin recurrir al carbón

La cadena alemana vuelve a llamar la atención con un producto para el hogar pensado para quienes quieren disfrutar de una parrillada sin complicaciones. En esta ocasión, Lidl tiene a la venta una barbacoa eléctrica George Foreman por 99,99 euros, un precio muy por debajo de su PVPR de 186,99 euros. Con uso interior y exterior, gran superficie de cocción y cinco niveles de temperatura, apunta a convertirse en una opción muy interesante para quienes buscan comodidad y versatilidad.

Así es la barbacoa eléctrica George Foreman que Lidl vende rebajada

Lidl amplía su catálogo online con un pequeño electrodoméstico que puede encajar muy bien en casas con terraza, balcón o incluso en cocinas donde se quiera preparar carne, verduras o hamburguesas sin recurrir al carbón. Esta barbacoa eléctrica George Foreman destaca por ofrecer un formato práctico y adaptable, ya que puede utilizarse tanto en exteriores con soporte como en interiores como parrilla de mesa sin patas. Además, si quieres limpiar el polvo del lugar donde quieras ponerla para que queda impecable, Lidl tiene también este purificador de aire para decir adiós a las motas.

Uno de sus puntos fuertes es su superficie de cocción extragrande de 44,5 centímetros de diámetro, pensada para preparar hasta 15 porciones al mismo tiempo. Además, incorpora un termómetro exterior que permite controlar mejor la temperatura durante el cocinado, algo especialmente útil cuando se quiere acertar con el punto de la comida.

También cuenta con una placa de parrilla extraíble con revestimiento antiadherente de alta calidad, lo que facilita tanto el uso diario como la limpieza posterior. Antes de decidir si merece la pena, conviene repasar sus características más importantes:

Puede usarse tanto en interiores como en exteriores.

Incluye soporte para utilizarla como barbacoa de pie.

Tiene una superficie de cocción de Ø 44,5 cm.

Permite cocinar hasta 15 porciones.

Incorpora termómetro exterior.

Ofrece cinco ajustes de temperatura.

La placa es extraíble y antiadherente.

Incluye tapa con asa de tacto frío.

En otras palabras, Lidl apuesta esta vez por una barbacoa eléctrica pensada para quienes quieren asar de forma cómoda, rápida y sin demasiadas complicaciones.

Dónde comprar la barbacoa George Foreman de Lidl y por qué está dando que hablar

Este modelo ya está disponible en la tienda online de Lidl por 99,99 euros, con IVA incluido. El descuento es uno de los grandes reclamos, ya que su precio recomendado de venta al público es de 186,99 euros, lo que supone una rebaja del 46%.

Además, la cadena indica que el producto está disponible online. A eso se suman otros detalles que pueden resultar atractivos para muchos compradores, como los 30 días de devolución gratuita y la opción de financiación desde 3,4 euros al mes.

Otro aspecto a tener en cuenta es la valoración de los clientes. Según aparece en la ficha del producto, cuenta con una nota media de 4,8 sobre 5 y el 100% de los compradores la recomienda. Un dato que refuerza su imagen como una de esas ofertas que pueden llamar la atención de quienes buscan una barbacoa eléctrica funcional y con buena capacidad.

Con unas medidas aproximadas de 56 x 48 x 97,5 centímetros y un peso de unos 6,5 kilos, esta George Foreman se presenta como una alternativa a considerar para reuniones en casa, comidas familiares o cenas informales. ¿Buscas una barbacoa eléctrica con espacio, control de temperatura y descuento importante? Lidl tiene ahora mismo una opción que encaja bastante bien en ese perfil.