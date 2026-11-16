Las becas Luisa de Medrano serán compatibles con la beca general desde mañana pero descontarán la residencia

El BOE cambia la compatibilidad de las becas Luisa de Medrano desde el 10 de noviembre. La reforma no abre una convocatoria de solicitudes.

Las becas Luisa de Medrano podrán combinarse expresamente con la beca general del Ministerio de Educación desde el 10 de noviembre de 2026. La orden publicada en el BOE modifica las bases de este programa de movilidad universitaria dentro de España. Introduce una condición económica decisiva: el componente de residencia de la beca general se descontará de la ayuda de movilidad. Si esta ya estuviera concedida y pagada, procederá el correspondiente reintegro.

Las becas Luisa de Medrano descontarán solo el componente de residencia previsto en la reforma

La nueva redacción del artículo 17 reconoce la compatibilidad con las becas generales para estudios postobligatorios. Así queda regulada la combinación con las becas del Ministerio, que pueden reunir distintos componentes. El ajuste específico afecta al destinado a residencia durante el curso. Su importe se restará de la ayuda que corresponda conceder por movilidad. El cambio no establece que deba descontarse toda la beca general. Tampoco elimina la incompatibilidad con otras subvenciones públicas o privadas destinadas a financiar la misma finalidad.

La orden contempla dos momentos distintos para aplicar esa corrección. Si la ayuda de movilidad todavía debe concederse, el componente de residencia se descuenta al fijar su importe. Si ya fue concedida y abonada, se aplica el mecanismo de reintegro previsto en el reglamento de subvenciones. Por ejemplo, una ayuda teórica de 4.500 euros quedaría en 3.000 si hubiera que descontar 1.500 euros de residencia. Es un ejemplo aritmético, sin atribuir esas cantidades a una convocatoria concreta. Además, la subvención no puede superar el coste de la actividad financiada.

El programa aporta 900 euros mensuales para movilidad SICUE dentro de España

Las bases aprobadas en agosto fijan una cuantía de 900 euros por mes y una duración máxima de nueve meses. Eso sitúa en 8.100 euros la suma de nueve mensualidades antes de los ajustes que correspondan. Las convocatorias pueden financiar un curso completo o un cuatrimestre. También pueden incorporar un complemento de 500 euros para desplazamientos desde territorios insulares, Ceuta o Melilla, o hacia ellos. Ese suplemento depende de que lo recoja la convocatoria. No nace automáticamente para cualquier estudiante por la publicación de la reforma de compatibilidad.

La actividad financiada es una estancia presencial en otra universidad española dentro del Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España, conocido como SICUE. El estudiante conserva su vinculación con la universidad de origen y debe obtener previamente una plaza en ese programa. El centro de destino debe encontrarse en una provincia distinta. Durante la estancia se exige residir en su localidad o entorno próximo, con la excepción de los periodos no lectivos. La ayuda se abona en un pago, preferentemente antes de comenzar y siempre antes de finalizar la actividad.

Los estudiantes de grado necesitan 60 créditos superados y al menos 30 matriculados

El programa se dirige a quienes cursan títulos oficiales de grado en universidades españolas y obtienen una plaza SICUE para el curso correspondiente. Los estudiantes extranjeros no comunitarios deben acreditar residencia. Al finalizar el plazo de solicitud hay que tener superados 60 créditos en la universidad de origen y estar matriculado en otros 30, como mínimo. Las prácticas curriculares requieren matrícula en la asignatura vinculada. No pueden elegirse materias o créditos suspendidos previamente en el centro de origen. La nota media mínima la fijará la convocatoria y nunca será inferior a cinco.

La selección es competitiva y atiende al expediente académico, que puede aportar hasta siete puntos. La ubicación del centro de destino también cuenta: dos puntos si está en una provincia con menos de un millón de habitantes. Las provincias de entre uno y tres millones aportan un punto. Otro punto corresponde a desplazamientos superiores a 300 kilómetros entre los centros. Estos criterios permiten ordenar las candidaturas y no constituyen una concesión directa. Cada convocatoria determinará las plazas disponibles, el periodo financiable y las modalidades de estancia admitidas.

La orden cambia las reglas pero el plazo depende de una convocatoria específica

La disposición publicada este lunes modifica las bases reguladoras y entra en vigor al día siguiente. No incluye un formulario nuevo ni fija un plazo para pedir las becas. Las bases establecen que cada convocatoria deberá conceder entre diez días y un mes para presentar solicitudes desde su extracto en el BOE. La tramitación será electrónica, mediante el formulario habilitado y firma electrónica avanzada. Disponer del certificado digital forma parte de la preparación del trámite, junto con la documentación académica y la acreditación de la plaza SICUE.

Tras disfrutar la estancia habrá que presentar una memoria con las actividades y los resultados académicos, avalada por el coordinador del centro de acogida. El plazo de justificación termina el 31 de octubre del año en que finalice la estancia. Las bases prevén reintegro total cuando no se supera al menos el 25% de los créditos matriculados, salvo las circunstancias previstas de fuerza mayor. Los incumplimientos parciales pueden dar lugar a devoluciones proporcionales. La nueva compatibilidad mantiene esas obligaciones de asistencia, aprovechamiento académico y justificación del programa.