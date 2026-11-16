El Gobierno aprueba ayudas de 5.000 y 10.000 euros para negocios valencianos afectados por Adam

Las cantidades corresponden a establecimientos de comercio, turismo y hostelería. La norma entra en vigor el 12 de noviembre y exige acreditar los daños o la interrupción de actividad.

Los autónomos y pequeñas empresas que intentan recuperar su negocio tras la DANA Adam cuentan con una nueva línea estatal de apoyo. El BOE publica este 11 de noviembre de 2026 ayudas de 5.000 euros para autónomos y 10.000 para pymes y entidades sin personalidad jurídica. Se dirigen a establecimientos valencianos de comercio, turismo y hostelería afectados por las inundaciones de octubre. El Real Decreto-ley 33/2026 entra en vigor el día 12, aunque la tramitación necesita su desarrollo operativo.

Un cierre forzado también puede dar acceso a la ayuda aunque el local no tenga daños

La medida contempla tanto desperfectos materiales como una interrupción, suspensión o limitación efectiva de la actividad. Debe existir una relación directa con el episodio meteorológico. Así, el problema no tiene que consistir exclusivamente en muebles, mercancía o maquinaria destruidos. Una restricción que haya impedido trabajar puede ser relevante si se acredita su realidad, duración y relación con la DANA. Estar situado en uno de los municipios incluidos resulta insuficiente por sí solo.

El apoyo corresponde a establecimientos físicos abiertos al público dentro del ámbito valenciano previsto por la norma. No es una subvención general para cualquier profesional afectado por lluvias en España. Tampoco sustituye las ayudas para viviendas afectadas, que responden a daños domésticos y pertenecen a otros programas. Separar el local, la actividad y el hogar permite identificar qué documentación corresponde a cada expediente sin mezclar los requisitos.

Cada establecimiento debe cumplir las condiciones y mantener o recuperar su actividad

Las personas destinatarias deben desarrollar alguna de las actividades admitidas y figurar en el censo empresarial antes del temporal. La relación incluye comercio minorista y diversas actividades turísticas, de alojamiento, restauración, ocio y cultura, con códigos concretos. También deben mantener el negocio o comprometerse a reanudarlo en un máximo de seis meses desde la concesión. La finalidad es sostener su continuidad y reapertura, no compensar cualquier pérdida desvinculada de esa actividad.

Una misma persona o empresa puede recibir apoyo por varios establecimientos, siempre que cada uno cumpla las condiciones individualmente. La diferencia entre 5.000 y 10.000 euros depende del tipo de destinatario previsto legalmente. Las zonas comunes de establecimientos colectivos quedan fuera de esta línea, mientras los negocios individuales de su interior pueden acceder si reúnen los requisitos. Además, se aplican los límites europeos de ayudas de minimis, que pueden reducir la cantidad concedida.

La declaración responsable debe acompañarse de pruebas de la afección

El expediente deberá identificar el establecimiento, los daños o la interrupción sufrida y su vinculación con las inundaciones. La norma exige una declaración responsable y al menos un elemento documental suficiente. Entre las pruebas admitidas figuran fotografías fechadas e identificables, informes municipales, avisos oficiales, facturas o presupuestos de reparación. No establece que todas esas pruebas deban presentarse juntas ni que una fotografía aislada garantice la concesión.

La cuantía fija evita que el importe dependa de una tasación económica individual de cada desperfecto. Eso no elimina la obligación de probar la afección. Para un negocio que cerró sin daños materiales, interesa conservar los avisos de cortes de suministros o de restricciones de acceso. El acuerdo del Consejo de Ministros sitúa esta línea dentro de un paquete más amplio, con medidas distintas para agricultura, infraestructuras y administraciones locales.

La Cámara de España tramitará las solicitudes cuando se habilite el procedimiento

La gestión corresponde a la Cámara de España, con una dotación máxima de 15 millones de euros. Un convenio concretará calendario, documentación, presentación y pago. La publicación del decreto no permite asegurar que el formulario ya esté disponible. Los negocios pueden preparar sus pruebas y comprobar sus medios de identificación electrónica, incluido el acceso mediante certificado digital, mientras siguen las instrucciones oficiales del procedimiento.

Las solicitudes se atenderán por orden de presentación hasta agotar el crédito. Si necesitan subsanación, contará la fecha en que estén completas. Esa regla hace especialmente relevante preparar un expediente coherente, con documentos que identifiquen el mismo local y episodio. A 11 de noviembre, la norma consultada no fija una fecha única de cierre para los destinatarios finales. El calendario que se publique deberá comprobarse antes de registrar la petición.