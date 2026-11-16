Los propietarios de viviendas vacías pueden optar a ayudas de hasta 6.000 euros en este municipio

Las ayudas de Leioa distinguen entre la cesión a Bizigune y el alquiler privado con renta limitada. Las solicitudes terminan el 2 de diciembre.

Las ayudas de Leioa para movilizar viviendas vacías ya están abiertas tras publicarse la convocatoria en el boletín provincial del 5 de noviembre. Los propietarios pueden optar a 6.000 euros si incorporan su inmueble a Bizigune durante seis años. Existe otra línea para alquileres privados de al menos cinco años, con ayudas de 2.500 o 3.000 euros. El importe depende de la superficie y exige respetar los máximos de renta establecidos por el Ayuntamiento.

Las ayudas de Leioa vinculan el dinero a contratos de cinco o seis años

La convocatoria se dirige a personas físicas propietarias de viviendas situadas en Leioa. La incorporación a Bizigune o el contrato privado deben formalizarse entre el 1 de enero y el 2 de diciembre de 2026. La segunda fecha coincide con el cierre de solicitudes. Se subvencionan compromisos de alquiler estable que cumplan las condiciones municipales. Los límites de este incentivo tienen reglas propias, diferenciadas de las aplicables a las nuevas zonas tensionadas de Sopela, Urduliz y Bergara. Las bases de Leioa concretan el contrato, la duración y la renta exigibles.

En Bizigune debe existir un contrato de usufructo con la sociedad pública Alokabide por un mínimo de seis años. La puesta a disposición se acredita con la entrega de llaves y la toma efectiva de posesión. También deben ejecutarse las reparaciones recogidas en el informe técnico cuando procedan. La ayuda municipal alcanza 6.000 euros por vivienda, calculados sobre una referencia de 1.000 euros por año de cesión. Se abona de una sola vez. Esa forma de pago no reduce el compromiso de mantener el inmueble en el programa durante todo el periodo.

La superficie fija ayudas de 2.500 o 3.000 euros en el mercado privado

Para el alquiler privado, los inmuebles de hasta 75 metros cuadrados construidos pueden recibir 2.500 euros. Su renta mensual no debe superar 800 euros. Las viviendas que exceden esa superficie tienen una ayuda de 3.000 euros y un alquiler máximo de 850 euros mensuales. El contrato debe destinarse a residencia habitual y mantenerse durante al menos cinco años. Debe incluir expresamente la prohibición de subarrendar habitaciones. Además, se exige acreditar que la fianza legal se ha depositado en Bizilagun, el servicio vasco competente.

Los importes privados también se pagan de una vez, aunque se calculan sobre referencias anuales de 500 o 600 euros durante cinco años. Las bases completas reservan inicialmente 80.000 euros al conjunto de la convocatoria. De esa cantidad, 60.000 corresponden a Bizigune y 20.000 al alquiler privado con renta reducida. Se contempla una ampliación de hasta 40.000 euros si se declara crédito disponible. También puede redistribuirse el sobrante de una línea. La ampliación es una posibilidad presupuestaria y requiere su correspondiente tramitación.

Bajar más la renta mejora la puntuación para conseguir la subvención

Las solicitudes competirán mediante un baremo de hasta 100 puntos. La ubicación aporta 20 puntos en los distritos segundo y tercero, frente a diez en el primero. La superficie construida privativa suma otros 20 puntos hasta 75 metros cuadrados y diez cuando es superior. El esfuerzo en la renta representa hasta 60 puntos. Bizigune obtiene directamente esa puntuación máxima porque sus alquileres ya están tasados por Alokabide. En la modalidad privada, el resultado depende de cuánto se rebaje el precio respecto al máximo municipal correspondiente.

Una vivienda de hasta 75 metros cuadrados obtiene 60 puntos por renta si se alquila por 760 euros mensuales o menos. Para superficies mayores, ese umbral se sitúa en 807,50 euros. Las rebajas menores reciben 40 o 20 puntos conforme a los tramos del baremo. Las ayudas se adjudican por puntuación hasta agotar los fondos y los empates se resuelven por orden de registro. El presupuesto no se prorratea entre todas las solicitudes: los expedientes seleccionados reciben la ayuda individual íntegra. A diferencia de otros programas municipales de alquiler, aquí cobra la propiedad.

Qué documentación presentar y cuándo habría que devolver la ayuda

Las solicitudes se admiten hasta el 2 de diciembre mediante los canales municipales previstos, incluidos los servicios de atención ciudadana. Para Bizigune se piden el contrato de usufructo y la acreditación de entrega de llaves. En la modalidad privada deben aportarse el contrato completo, el depósito de la fianza y la ficha catastral que acredita la superficie. Ambas líneas requieren identificar la titularidad y la cuenta bancaria. Si hay varios propietarios, todos son beneficiarios y uno representa al conjunto mediante autorización. Un expediente incompleto puede subsanarse en diez días hábiles.

La subvención es incompatible con otras ayudas que tengan el mismo objeto o finalidad. Los beneficiarios deben comunicar en quince días hábiles los cambios que afecten a su condición y atender las comprobaciones municipales. Si el contrato termina anticipadamente por una causa imputable a la propiedad, procede devolver la parte correspondiente al tiempo incumplido, más intereses. La obtención sin requisitos u otros incumplimientos previstos puede exigir el reintegro total. La permanencia de cinco o seis años forma parte de las obligaciones asumidas, aunque la transferencia se reciba al comienzo.