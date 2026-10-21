Las becas infantiles de Madrid entran en una fase decisiva: cómo pueden las familias consultar el resultado y reclamar

Las becas infantiles de Madrid cubren hasta once mensualidades del curso 2026/2027. El nuevo trámite permite recurrir el resultado de solicitudes ya presentadas.

Las familias que esperaban la respuesta sobre las becas infantiles de Madrid ya pueden comprobar el resultado de su solicitud. La resolución se publicó el 20 de octubre de 2026 y permite presentar recursos desde este miércoles, 21 de octubre. El plazo termina el 20 de noviembre, según la sede autonómica. Las ayudas alcanzan 1.947 o 3.113 euros para once meses de escolarización, siempre que se cumplan las condiciones de asistencia y gasto.

Qué ha resuelto Madrid y dónde consultar cada expediente

La Orden 4275/2026, firmada el 8 de octubre y publicada ayer, concede las becas a los alumnos incluidos en su anexo de beneficiarios. El BOCM no publica ese listado nominal, por lo que cada familia debe consultar su expediente individual. La convocatoria de becas infantiles se abrió en mayo y terminó el 8 de junio. La fase actual corresponde a la resolución y sus recursos. No supone una nueva oportunidad para presentar solicitudes iniciales de familias que dejaron pasar aquel plazo.

La consulta individual enlazada desde la sede permite identificar la situación de la petición. Las preguntas frecuentes explican el acceso mediante DNI y el código recibido por correo electrónico o SMS. También puede solicitarse información individualizada en las Direcciones de Área Territorial y en el punto de atención de la Consejería. Cuando hay hermanos incluidos en el expediente, el resultado puede ser distinto para cada uno. Por ello, debe comprobarse el estado concreto de cada menor antes de preparar una reclamación conjunta.

Los 177 o 283 euros mensuales dependen de la renta y la asistencia

La ayuda ordinaria asciende a 177 euros mensuales. Aumenta a 283 euros cuando se obtienen cinco puntos en el criterio de ingresos familiares. Ese tramo corresponde a una renta anual por persona de hasta 1.811 euros, conforme al baremo aplicable. La convocatoria utiliza información fiscal de 2024. El importe no depende de sumar más puntos en otros apartados. El periodo subvencionable comprende septiembre de 2026 a julio de 2027, ambos incluidos. Son once mensualidades, que explican los máximos de 1.947 y 3.113 euros.

Esos máximos requieren justificar la asistencia efectiva durante los meses correspondientes. Reservar una plaza no equivale a asistir al centro y no basta para justificar el cobro. Además, la suma con otras ayudas de igual finalidad no puede superar la cuota de escolarización. Por ejemplo, una cuota de 250 euros impide recibir 283 euros para ese mismo gasto mensual. Son condiciones diferentes de las becas comedor de Madrid, que tienen otro procedimiento. La familia debe comunicar y acreditar las ayudas adicionales que financien su escolarización.

Cómo reclamar y qué documentos no se admitirán ahora

El recurso potestativo de reposición puede presentarse del 21 de octubre al 20 de noviembre de 2026, ambos incluidos. Se dirige a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades y puede tramitarse por vía electrónica o en los registros habilitados. La sede incluye el formulario dentro de las acciones sobre la solicitud. La orden también contempla acudir directamente al Tribunal Superior de Justicia de Madrid mediante recurso contencioso-administrativo. Para esa vía establece dos meses desde el día siguiente a la publicación, frente al mes de la reposición.

La Administración advierte que no valorará documentos que hubieran podido presentarse durante la subsanación y se aporten únicamente con el recurso. Aquella fase terminó el 6 de agosto tras ampliarse su plazo. Puede recurrirse aunque no se hubiera presentado escrito de subsanación, pero permanece esa limitación documental. El escrito debe explicar los motivos de desacuerdo y acompañar la documentación admisible que los sustente. También puede referirse a varios hermanos, identificando a cada menor y el número de solicitud correspondiente, sin presumir que todos comparten la misma situación.

La tarjeta se utiliza en el centro y hay que comunicar los cambios

El pago se articula mediante una tarjeta personalizada que debe utilizarse mensualmente en la escuela infantil. La resolución de gestión del curso 2026/2027 exige que el centro confirme previamente la matriculación y la asistencia. La entidad colaboradora remite las tarjetas al domicilio familiar indicado. Si una tarjeta vuelve por domicilio desconocido, se envía al centro para facilitar su entrega. Las familias deben prestar atención a la caducidad y al calendario de justificación. Los centros pueden tramitar conjuntamente las mensualidades transcurridas desde el inicio del curso hasta la resolución.

Cambiar de escuela exige avisar a la anterior y comunicar al nuevo centro la condición de beneficiario. La nueva escuela debe contar con autorización para impartir el primer ciclo de Infantil y cumplir los requisitos de la convocatoria. Si el menor deja de utilizar la beca, debe comunicarse la baja y formalizar la renuncia por los meses afectados.

La sede oficial de las becas reúne consulta, recursos, renuncias y documentación. Las dudas sobre el expediente pueden dirigirse al 012 o a becas.infantil@madrid.org.