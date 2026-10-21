La AEPD multa con 2.000 euros al responsable de una web de falsas sanciones que publicó datos de otra persona

Las falsas multas aparecieron en Salamanca en 2024. La sanción administrativa castiga la publicación de datos personales sin una base legal.

Encontrar una multa en el parabrisas fue el comienzo de un engaño para varios conductores de Salamanca. Los avisos falsos remitían a una web que mostraba datos de una persona ajena a la operación. La Agencia Española de Protección de Datos ha impuesto 2.000 euros al responsable del sitio. Su resolución, tramitada entre 2024 y 2026, permite distinguir la infracción de privacidad de las posibles responsabilidades por el fraude.

Las falsas multas llevaban a una página que utilizaba otra identidad

Los hechos se remontan a junio de 2024, según la documentación administrativa. Los tiques imitaban sanciones del estacionamiento regulado. El Ayuntamiento alertó a los vecinos para evitar que realizaran pagos mediante aquel enlace. La apariencia de una comunicación municipal daba credibilidad al reclamo.

El perjudicado descubrió que la página difundía su nombre, documento de identidad, correo electrónico y fotografía. Presentó una reclamación ante la AEPD. La investigación policial inicial no había permitido identificar al titular del sitio. Posteriormente, la agencia obtuvo información del registro del dominio y de una operadora telefónica.

Los 2.000 euros sancionan el uso ilícito de datos personales

La resolución de la AEPD declara infringido el artículo 6.1 del Reglamento General de Protección de Datos. El expediente se centra en publicar información personal sin una base que legitimara ese tratamiento. La cantidad no constituye una condena penal por estafa, ni una indemnización reconocida a los conductores.

El documento contempla la posibilidad de recurrir la decisión administrativa. Por tanto, su publicación tampoco permite afirmar que exista una condena judicial firme por todos los hechos relatados. Esta diferencia importa al interpretar el desenlace: la agencia resuelve sobre la protección de datos dentro de sus competencias.

Cómo comprobar una petición de pago antes de facilitar la tarjeta

El caso permite entender otros avisos recientes, aunque se trate de campañas distintas. El 28 de septiembre de 2026, INCIBE alertó de mensajes que suplantaban a la DGT. Según el aviso difundido por la Junta de Castilla-La Mancha, aquellas páginas pedían nombre, matrícula y datos bancarios. Los logotipos institucionales no acreditaban su autenticidad.

Ante una petición sospechosa, la comprobación debe hacerse entrando por cuenta propia en el canal oficial del organismo. No deben facilitarse datos bancarios mediante el enlace recibido. Si ya se han enviado, es necesario contactar con la entidad bancaria y conservar