Madrid reabre las becas comedor con pagos de 295, 445 o 979 euros y plazo hasta el 16 de noviembre

El nuevo plazo de las becas comedor de Madrid comenzó el 16 de octubre. Cobrar solo el complemento de infancia no acredita ser beneficiario del IMV.

Las becas comedor de Madrid para el curso 2026-2027 abrió un nuevo plazo del 16 de octubre al 16 de noviembre de 2026. La sede autonómica recoge ayudas anuales de 295, 445 o 979 euros, según las circunstancias familiares. Algunos supuestos específicos permiten cubrir todo el servicio. El importe se abona al centro educativo, no como un ingreso directo a la familia. Además, la documentación del ingreso mínimo vital exige distinguir la prestación completa del complemento de ayuda para la infancia.

Las becas comedor de Madrid distinguen varios niveles de ayuda

La cuantía de 979 euros corresponde, entre otros supuestos, a beneficiarios de la renta mínima de inserción y determinados hogares perceptores del ingreso mínimo vital. Para estos últimos se exige una renta por persona inferior a 3.000 euros. Cuando perciben el IMV y alcanzan esa cifra, pero quedan por debajo de 8.400 euros, la ayuda es de 445 euros. Esa misma cantidad se contempla para familias incluidas por el criterio general de renta inferior a 8.400 euros por miembro.

Las familias numerosas tienen una vía adicional si su renta por persona alcanza 8.400 euros y permanece por debajo de 10.000. En ese tramo, la beca es de 295 euros por alumno. Una familia numerosa con dos hijos beneficiarios sumaría 590 euros para ambos servicios, si reúne todos los requisitos. No sería una mensualidad ni un pago libre para otros gastos. Estas cantidades deben diferenciarse de las deducciones por gastos escolares, que se aplican mediante sus propias reglas fiscales.

La renta se calcula por miembro y con datos de 2024

La convocatoria utiliza los ingresos familiares de 2024 para comprobar los umbrales económicos. Como ejemplo orientativo, cuatro miembros con 32.000 euros de renta computable tendrían 8.000 euros por persona. Con 34.000 euros, el resultado subiría a 8.500 y superaría el límite general. El cálculo debe hacerse con la unidad familiar y las reglas establecidas en las bases. Dividir únicamente una nómina actual no permite conocer el resultado administrativo. También existen supuestos protegidos que no siguen exactamente la vía general de renta.

La ayuda se dirige a alumnado de Infantil, Primaria y ESO en centros sostenidos con fondos públicos que cumplan las condiciones del servicio. Entre los colectivos contemplados figuran víctimas de terrorismo o violencia de género y menores en acogimiento. También se incluyen determinadas familias de miembros de fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas destinados en Madrid. Los supuestos de protección internacional y escolarización de oficio tienen reglas específicas. Por ello, no debe descartarse una solicitud exclusivamente por superar un umbral sin comprobar antes la categoría aplicable.

El complemento de infancia no sustituye al certificado del IMV

Las preguntas frecuentes oficiales aclaran que percibir únicamente el complemento de ayuda para la infancia no acredita la condición exigida de beneficiario del IMV. Aunque ambas figuras están relacionadas, el documento aportado debe identificar la prestación y su importe. La Administración tampoco admite como sustituto un certificado genérico de rentas exentas cuando exige esa acreditación. La información sobre el ingreso mínimo vital ayuda a distinguir sus componentes, pero la beca debe justificarse con los documentos concretos de su convocatoria.

Otro motivo de exclusión puede ser la falta de firmas. Deben firmar los progenitores o tutores y los miembros mayores de edad incluidos cuando corresponda según el formulario. Autorizar la consulta de datos no elimina esa exigencia. La solicitud permite reunir a los hermanos en un mismo expediente. También admite computar determinados hijos todavía no nacidos con la acreditación prevista. Una separación, un nacimiento u otro cambio familiar puede impedir utilizar una renovación basada en circunstancias que ya no se mantienen.

Cómo presentar la solicitud y corregir una exclusión provisional

El nuevo periodo permite tramitar la solicitud por los canales indicados en la sede de la Comunidad de Madrid. Puede utilizarse Cuenta Digital con identificación electrónica o los lugares de presentación presencial admitidos. No se cobran tasas por el procedimiento. La documentación depende de la situación familiar y de las consultas autorizadas. Incluye acreditación de parentesco, custodia o circunstancias especiales cuando sea necesaria. Las renovaciones están reservadas a quienes cumplen sus condiciones; si cambia la composición familiar, debe seguirse la vía que corresponda.

Tras publicarse las listas provisionales, la ficha establece un plazo de diez días hábiles para subsanar las solicitudes excluidas. No corregir los defectos exigidos puede terminar en desistimiento. Frente a la resolución definitiva existen las vías de recurso indicadas por la Administración: reposición en un mes o contencioso administrativo en dos. Estos plazos se vinculan a la publicación o notificación aplicable, no al cierre de solicitudes.

La sede oficial de las becas comedor ofrece formularios, preguntas frecuentes y acceso al seguimiento del expediente.