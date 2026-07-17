Decenas de pacientes denuncian el cierre de una cadena dental en Madrid tras pagar tratamientos de hasta 14.000 euros

Decenas de pacientes de Lahsen Dental denuncian que han perdido miles de euros y no pueden completar sus tratamientos odontológicos. La Policía Nacional ya recibe denuncias para determinar si existe alguna responsabilidad penal.

El cierre de cuatro clínicas dentales en Madrid capital, Alcorcón y Torrejón de Ardoz ha dejado a numerosos pacientes con intervenciones sin terminar, prótesis provisionales y tratamientos abonados por adelantado. Proveedores y trabajadores también reclaman importantes cantidades pendientes de pago, según la información publicada por EL MUNDO.

Pacientes con tratamientos dentales pagados denuncian que quedaron a medias

Antonio tiene 73 años y asegura haber pagado 14.000 euros por una rehabilitación dental completa. Después de que le extrajeran todas las piezas, esperaba continuar el proceso con la colocación definitiva de sus implantes. El cierre de la clínica le ha obligado a alimentarse únicamente con purés y líquidos.

“Me he quedado sin dientes y sin 14.000 euros”, lamenta este vecino de Madrid, que afirma no haber recibido ninguna respuesta por parte de la empresa.

Otros afectados entregaron más de 10.000 euros por adelantado, en algunos casos en efectivo, atraídos por descuentos y campañas publicitarias emitidas en televisión. La plataforma creada por los perjudicados calcula que podría haber alrededor de 200 pacientes, aunque antiguos empleados sitúan la cartera de clientes de la cadena cerca del millar.

Los damnificados se concentraron frente al establecimiento situado en el número 71 de la avenida de Las Retamas, en Alcorcón, para reclamar una solución y coordinar las acciones judiciales.

La falta de historiales médicos dificulta continuar los tratamientos odontológicos

Una de las principales preocupaciones es el acceso a la documentación clínica. Muchos pacientes desconocen el modelo de implante utilizado, las piezas ya colocadas o las características de las prótesis prescritas.

Esta información resulta necesaria para que otro odontólogo pueda asumir el tratamiento con seguridad. El propietario de un laboratorio de prótesis, que reclama cerca de 20.000 euros, señala que existen miles de sistemas de implantes diferentes y que identificar el material utilizado es esencial.

La plataforma pide que se proteja el contenido de los establecimientos para impedir que desaparezcan historiales, prótesis fabricadas, equipos y material odontológico. Varios afectados acuden con frecuencia a la clínica de Alcorcón por temor a que estos elementos sean retirados.

Proveedores y trabajadores reclaman deudas tras el cierre de las clínicas

Laboratorios dentales y empresas de prótesis aseguran que Lahsen Dental les adeuda cantidades comprendidas entre 20.000 y 75.000 euros. Algunos proveedores sostienen que los retrasos en los pagos comenzaron años antes del cierre.

También hay trabajadores que reclaman salarios pendientes y disponen de actas de conciliación tramitadas ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación.

La cadena disponía de centros en la avenida de Las Retamas de Alcorcón, las calles Canarias y Ponferrada de Madrid y Torrejón de Ardoz. Esta última sede había abierto apenas dos meses antes. Las primeras clínicas dejaron de atender el 8 de mayo y posteriormente cesó la actividad en los demás establecimientos.

En algunos escaparates aparecieron carteles que anunciaban un supuesto cambio de titularidad y personal. Los documentos mencionaban la marca Dentalike y prometían que los pacientes serían contactados para reanudar sus tratamientos. Los afectados sospechan que la actividad podría continuar mediante otra sociedad, aunque esa posibilidad no ha sido acreditada.

Las denuncias ya están en manos de la Policía Nacional

La plataforma afirma haber comunicado posibles irregularidades económicas a la Agencia Tributaria y confirma la presentación de denuncias en comisarías y juzgados.

La Policía Nacional ha comenzado a recibir declaraciones e investiga las circunstancias del cierre para establecer si los hechos pueden tener relevancia penal. La apertura de estas diligencias no supone que exista una responsabilidad probada.

Los intentos de contactar con Karim Lahsen, responsable de la cadena, y con su hermano no han obtenido respuesta. El Ayuntamiento de Alcorcón tampoco ha confirmado por ahora la existencia de reclamaciones presentadas ante su departamento de Consumo.