Alcampo lanza un carro de la compra con cuatro ruedas que gana en comodidad y permite transportar hasta 25 kilos

El modelo Muuvi Van de Duett combina una gran capacidad, un chasis ligero y un sistema de plegado compacto. Alcampo lo presenta como novedad y lo vende en su tienda online por 69,90 euros.

Hacer la compra semanal suele terminar con varias bolsas cargadas de botellas, conservas, fruta y productos de limpieza. El nuevo carro de la compra de Alcampo permite transportar todo ese peso sin llevarlo en los brazos, una característica especialmente útil para personas mayores o usuarios con menor fuerza física.

Su formato se aleja de los carros tradicionales de dos ruedas. La carga queda apoyada sobre cuatro puntos, por lo que puede empujarse sin inclinar la estructura. Este sistema favorece un desplazamiento estable y reduce el esfuerzo necesario para mover los alimentos desde el supermercado hasta casa.

El carro de la compra de Alcampo admite 25 kilos y ofrece 50 litros

El Muuvi Van cuenta con 50 litros de capacidad y soporta una carga máxima de 25 kilos. Alcampo lo describe como una cesta abierta de gran tamaño, diseñada para cargar, organizar y transportar los productos con mayor facilidad.

Este volumen permite guardar una compra doméstica completa, incluidos productos voluminosos como paquetes de leche, botellas de agua, detergentes o fruta. Al mantener todos los artículos dentro del mismo compartimento, también evita repartir el peso entre varias bolsas.

La bolsa es desmontable y lavable, una ventaja para eliminar manchas o restos de alimentos después de cada uso. El modelo dispone, además, de una estructura de aluminio que combina resistencia y ligereza. Diferentes distribuidores que comercializan el mismo producto, identificado con el EAN 8425858377814, sitúan su peso en 2,8 kilos.

Cuatro ruedas, chasis de aluminio y plegado compacto para moverlo con comodidad

Las cuatro ruedas mantienen el carro apoyado mientras está parado y durante el desplazamiento. Así, el usuario no tiene que sostener parte de la carga, como sucede con determinados modelos de dos ruedas.

Este diseño puede resultar cómodo para las personas mayores, aunque el producto no debe utilizarse como sustituto de un andador ni como ayuda técnica para caminar. Se trata de un carro destinado exclusivamente al transporte de la compra.

Una vez vacío, el chasis puede plegarse para reducir el espacio que ocupa. Esta característica permite guardarlo en un armario, un trastero o el maletero del coche sin reservar una zona amplia para su almacenamiento.

Precio y disponibilidad del nuevo carro de la compra de Alcampo

A fecha de 10 de julio de 2026, Alcampo vende el Muuvi Van de Duett por 69,90 euros y lo ofrece en colores gris y verde. Ambos aparecen señalados como productos nuevos dentro de la sección de carros de la compra de la cadena.

La ficha del Muuvi Van no atribuye a su bolsa propiedades térmicas. Alcampo comercializa por separado un modelo Rolser Termo Fresh por 69,99 euros, por lo que no deben mezclarse el precio ni las características de ambos productos.