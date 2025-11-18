Abierto oficialmente el plazo para solicitar el bono energético de 300 euros en Madrid: pasos a seguir

Las ayudas pueden pedirse desde el 17 de noviembre de 2025 y hasta el 17 de marzo de 2026, o hasta agotar fondos, para comprar frigoríficos A/B/C, lavadoras A, lavavajillas A/B y placas de inducción total con un bono canjeable en comercios adheridos a través de FENERCOM.

La Comunidad de Madrid ha abierto una nueva convocatoria del Plan Renove de Electrodomésticos, dotada con más de 2 millones de euros, para sustituir aparatos antiguos por otros más eficientes. La solicitud se realiza mediante un formulario en la sede electrónica de la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid (FENERCOM), que emite un bono energético personal e intransferible para canjear en un comercio adherido.

Qué electrodomésticos y clases energéticas entran en el Plan Renove de la Comunidad de Madrid y cómo aprovecharlo

¿Quién puede solicitar esta ayuda y por qué? Pueden hacerlo quienes instalen el nuevo electrodoméstico y retiren el antiguo en una vivienda ubicada en un municipio de la Comunidad de Madrid, siempre que el aparato retirado se entregue a un gestor autorizado para su correcto tratamiento. El objetivo es doble: rebajar la factura del hogar y favorecer el medioambiente con menor consumo de agua y mayor eficiencia energética.

Las ayudas cubren la compra de frigoríficos de clase A, B y C; lavadoras de clase A; lavavajillas de clase A y B; y placas de inducción total. Además, el Gobierno autonómico prevé subvencionar más de 15.000 unidades, con un ahorro anual estimado de 1,039 GWh, equivalente al consumo medio de energía de 3.000 familias durante un año.

Importes máximos por aparato y clase energética con todos los detalles

Los importes se fijan según el tipo de equipo y su eficiencia. A continuación, el resumen de ayudas máximas:

Electrodoméstico (clase) Ayuda máxima (€) Frigorífico A 300 Frigorífico B 200 Frigorífico C 100 Lavavajillas A 200 Lavavajillas B 100 Lavadora A 125 Placa de inducción total 125

Por lo tanto, el Plan Renove prioriza los equipos con mejores etiquetas energéticas, especialmente en frigoríficos y lavavajillas, mientras fija una cuantía superior de 125 euros para lavadoras A y placas de inducción total. En consecuencia, renovar ahora puede suponer un descuento directo y un ahorro recurrente en el recibo eléctrico.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, destacó la finalidad de estas ayudas, con las que el ciudadano puede reducir su factura y contribuir a la conservación del entorno gracias a una mayor eficiencia.

Plazos de solicitud, emisión del bono energético y canje en comercios adheridos

¿Hasta cuándo se puede pedir? Desde hoy y hasta el 17 de marzo, o bien hasta el agotamiento del presupuesto. El procedimiento es sencillo, tras completar el formulario en FENERCOM, se genera un bono con el descuento para usar en establecimientos adscritos a la iniciativa.

A continuación, los pasos básicos que indica la convocatoria:

Rellenar el formulario en la sede electrónica de FENERCOM. Recibir el bono energético, personal e intransferible. Canjear el bono en un comercio adherido a la iniciativa. Sustituir el aparato antiguo por el nuevo eficiente. Asegurar la retirada del viejo por un gestor autorizado.

Durante la presentación, celebrada en una tienda del distrito de Puente de Vallecas, se recordó la gran acogida de la convocatoria de 2020, cuando se sustituyeron 14.982 electrodomésticos con 1,8 millones de inversión.