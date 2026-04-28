La Mafia se sienta en la mesa cambia de nombre: la cadena pasará a llamarse La Famiglia tras 25 años

Hay nombres comerciales que se quedan en la cabeza, para bien y para mal. En este caso, el debate venía de lejos y tenía bastante más de trámite que de plato de pasta. La cadena aragonesa de restaurantes La Mafia se sienta en la mesa ha decidido cambiar su denominación comercial y pasará a llamarse La Famiglia. El movimiento llega después de 25 años de existencia y afecta a todos,.

La empresa lo enmarca en su plan estratégico para reforzar su identidad de marca y acompañar su crecimiento. Pero el cambio también llega tras la resolución impulsada el pasado febrero por la embajada italiana en España, que obligaba a modificar el nombre por el uso del término mafia.

Por qué La Mafia se sienta en la mesa pasa a llamarse La Famiglia

La cadena pone fin así a un culebrón que llevaba tiempo sobre la mesa, nunca mejor dicho. La marca comercial, es decir, el nombre con el que una empresa se presenta ante sus clientes, pasará de La Mafia se sienta en la mesa a La Famiglia después de 25 años de actividad.

Según la compañía, el cambio forma parte de su plan estratégico y busca reforzar su identidad de marca. La empresa también señala que la decisión encaja con su crecimiento previsto y con la evolución del proyecto, que ya cuenta con más de 85 establecimientos y cerca de 2.000 trabajadores.

El proceso se ha desarrollado durante el último año con consultoras especializadas. En él han participado franquiciados, socios y trabajadores, por lo que no ha sido un simple cambio de rótulo hecho deprisa y corriendo.

La empresa subraya, además, que se trata de una decisión estratégica adoptada sin obligación legal. No obstante, el movimiento llega después del conflicto abierto por el uso del término mafia y de la resolución vinculada a la embajada italiana en España.

Qué dijo la OEPM sobre el nombre de la cadena

La Oficina Española de Patentes y Marcas, conocida como OEPM, anuló la marca La Mafia se sienta en la mesa. Según la resolución, la denominación de los restaurantes remitía directamente a una organización criminal real. La empresa española defendía que el público español entendía el término como un fenómeno cultural y no como una organización delictiva. Sin embargo, ese argumento no fue aceptado en la resolución mencionada.

El conflicto no era nuevo. En 2018, el Tribunal General de la Unión Europea, conocido como TGUE, ya dio la razón a Italia en esta cuestión. En aquella decisión, el tribunal consideró que la palabra mafia se asociaba a actividades como el tráfico de drogas y armas, el blanqueo de dinero o la corrupción. Vamos, que el nombre tenía más carga de la que la empresa defendía, y en estos asuntos administrativos la letra pequeña pesa bastante.

Qué significa La Famiglia para la compañía

El consejero delegado de la compañía, Javier Floristán, ha explicado que el concepto de famiglia va más allá de los vínculos de sangre. Según su planteamiento, también incluye a amigos y al entorno cercano. Con esta idea, la empresa quiere reforzar la imagen de sus restaurantes como espacios de encuentro y convivencia. La intención es que el nuevo nombre conecte con la esencia del proyecto y con el público que ha acompañado a la marca durante más de dos décadas.

Pese al cambio de denominación, la compañía asegura que mantendrá su esencia. También afirma que conservará su compromiso con la calidad y con la experiencia del cliente. Los restaurantes continuarán operando con normalidad durante el proceso de transición. Por tanto, para el cliente, el cambio más visible será el nombre, aunque el objetivo de la cadena es que el fondo del negocio siga siendo reconocible.

Cuántos restaurantes tiene La Famiglia y dónde estrenará la nueva marca

La cadena fue fundada en el año 2000. Actualmente cuenta con más de 85 establecimientos y cerca de 2.000 trabajadores. Además, la empresa prevé una treintena de nuevas aperturas. Es decir, el cambio de nombre no llega en una etapa de parón, sino en un momento en el que la compañía quiere seguir creciendo.

La próxima inauguración será en el barrio de Velázquez de Madrid. Ese nuevo restaurante ya abrirá bajo la marca La Famiglia. La compañía no plantea una interrupción de la actividad durante la transición, así que el proceso seguirá con los restaurantes en funcionamiento.

Qué deben tener en cuenta los clientes durante el cambio de nombre

Para quienes suelan acudir a este tipo de restaurantes italianos, la clave es sencilla: La Famiglia será la nueva denominación de la cadena La Mafia se sienta en la mesa. No hablamos de una empresa nueva, sino de una nueva identidad comercial para el mismo proyecto empresarial. Estos son los puntos prácticos que conviene tener claros:

La cadena cambia su nombre comercial tras 25 años y pasará a llamarse La Famiglia.

Los restaurantes seguirán operando con normalidad durante el proceso de transición.

La próxima apertura, en el barrio de Velázquez de Madrid, ya se realizará con la nueva marca.

La empresa asegura que mantendrá su esencia, la calidad y la experiencia del cliente.

En consecuencia, el cambio afecta sobre todo a la imagen y al nombre con el que la cadena se presenta al público. Para el cliente, la compañía quiere que la experiencia siga siendo la misma, aunque el letrero de la puerta ya no diga La Mafia se sienta en la mesa, sino La Famiglia.