La Seguridad Social recauda un 25,4% más con el MEI y estos son los euros que te descuentan de la nómina

El nuevo balance de la Seguridad Social sitúa el crecimiento del MEI en el 25,4%. El trabajador aporta un 0,15% de su base en 2026.

La Seguridad Social recaudó 4.587 millones de euros mediante el Mecanismo de Equidad Intergeneracional entre enero y septiembre de 2026. El balance difundido el 30 de octubre cifra el aumento interanual en el 25,4%. Esa aportación alimenta el Fondo de Reserva y tiene una expresión concreta en las nóminas. Para un asalariado del Régimen General, la parte correspondiente al trabajador es del 0,15% sobre su base de cotización durante este año.

El MEI financia una reserva común para las pensiones

Los 4.587 millones corresponden a ingresos acumulados durante nueve meses, no al saldo completo de la llamada hucha de las pensiones. Tampoco representan dinero depositado a nombre de cada cotizante. El artículo 127 bis de la Ley General de la Seguridad Social configura el MEI como una cotización finalista. Sirve para alimentar el Fondo de Reserva y no computa para calcular prestaciones. Por tanto, pagar más por este concepto no genera una mejora individual equivalente en la futura pensión.

La diferencia afecta a quien comprueba los conceptos de la nómina. La aportación del trabajador reduce el importe que recibe, pero la empresa también paga su propia parte. En 2026, el tipo conjunto es del 0,90%: corresponde un 0,75% al empleador y un 0,15% al empleado. Aplicar todo el porcentaje al descuento del asalariado multiplicaría por seis su aportación correcta. El balance de octubre no introduce un recargo nuevo para noviembre; describe la recaudación de un mecanismo que ya estaba vigente.

Una base mensual de 2.500 euros implica un descuento de 3,75 euros

Con una base de cotización de 2.500 euros mensuales, el trabajador aporta 3,75 euros por el MEI en 2026. La empresa ingresa otros 18,75 euros por ese mismo concepto. La suma asciende a 22,50 euros, aunque únicamente los primeros 3,75 euros corresponden al descuento personal. Estos importes resultan de multiplicar la base por cada tipo legal. No representan la totalidad de las cotizaciones ni incluyen retenciones del IRPF, desempleo u otros conceptos que figuren en el recibo salarial.

En 2025, sobre esa misma base, el empleado abonaba 3,25 euros y la empresa 16,75 euros. El aumento individual es de 50 céntimos mensuales; el empresarial, de dos euros. Manteniendo doce bases mensuales iguales, serían seis euros más al año para el trabajador y 24 para su empleador. Son comparaciones calculadas con una remuneración constante. Si cambia la base, el resultado también cambia, por lo que no puede atribuirse cualquier variación de la nómina exclusivamente al aumento del tipo.

Las pagas extraordinarias también cuentan en la base de cotización

La referencia para calcular el MEI no es el salario neto ingresado en el banco. El artículo 147 regula la base y establece el prorrateo de las percepciones que vencen en periodos superiores al mes. Esto incluye las pagas extraordinarias que deban cotizar. Un empleado puede cobrar catorce pagas y tener sus extras distribuidas en las doce bases mensuales. Multiplicar únicamente la cantidad ordinaria que aparece como sueldo puede producir un resultado incorrecto, aunque el porcentaje utilizado sea el adecuado.

Por ejemplo, una remuneración íntegramente cotizable de 1.800 euros en catorce pagas suma 25.200 euros anuales. Distribuida entre doce meses, genera una base mensual de 2.100 euros en este supuesto simplificado. El MEI del trabajador sería de 3,15 euros mensuales, frente a los 2,70 euros obtenidos usando solo 1.800. La diferencia procede del prorrateo, no de una penalización adicional. El ejemplo presupone importes constantes y ausencia de otras circunstancias que alteren la base, como conceptos excluidos o ajustes de cotización.

La recaudación publicada no adelanta la subida prevista para 2027

El balance sitúa las cotizaciones totales de enero a septiembre en 142.004 millones de euros, un 7,5% más interanual. El crecimiento del MEI no debe identificarse automáticamente con el incremento del tipo. Pasar del 0,80% al 0,90% supone elevarlo un 12,5%, mientras su recaudación aumenta un 25,4%. Comparar ambos porcentajes muestra que no describen la misma magnitud. El dinero ingresado también depende de las bases y de las cotizaciones efectuadas; el comunicado no desglosa cada factor para el MEI.

El calendario del MEI está fijado en la disposición transitoria cuadragésima tercera. En 2027, el trabajador aportará el 0,17% y la empresa el 0,83%. Sobre una base constante de 2.500 euros, la parte personal pasaría de 3,75 a 4,25 euros mensuales. Ese cambio corresponde al próximo año. La Ley General de la Seguridad Social permite contrastar el tipo aplicable antes de pedir una explicación sobre un descuento. La comprobación debe utilizar siempre el periodo, la base y la aportación del trabajador.