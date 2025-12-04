La OCDE busca un giro de 190 grados en el subsidio de mayores de 52 años por estos motivos

Recomienda igualar la prestación por desempleo no contributiva para todas las edades al considerar que desincentiva el trabajo. El organismo ve que la ayuda actual empuja a una salida temprana del mercado laboral.

La OCDE detecta una desigualdad notable en el sistema de ayudas por desempleo en España. Propone reformar el subsidio no contributivo para que el apoyo sea el mismo con independencia de la edad, al considerar que el diseño vigente desincentiva la búsqueda de empleo y, en la práctica, favorece vías de retiro anticipado entre los mayores.

Por qué la OCDE ve desigualdad y desincentivos en la prestación por desempleo no contributiva

Según el organismo, el desempleo ha devenido una ruta temprana hacia la jubilación para muchos trabajadores de mayor edad. Señala cuatro problemas: la acumulación de derechos de pensión más allá del seguro contributivo, la ausencia de límite temporal, la generación de derechos superiores a empleos con bajos salarios y la falta de focalización por ingresos del hogar. ¿El resultado? Menor incentivo a regresar al trabajo, en un país donde el empleo cae con fuerza a partir de los 55 años.

Cómo funciona hoy el subsidio para mayores de 52 años y qué lo diferencia

Los mayores de 52 años pueden cobrar un subsidio de duración ilimitada hasta la edad legal de jubilación. Además, el SEPE cotiza por jubilación con una base del 125% del tope mínimo, lo que permite seguir generando derechos para la futura pensión. La comprobación de recursos es individual (no familiar) y la cuantía en 2025 es de 480 euros mensuales, sin pagas extra. Es una ayuda sostenida y con cotización, algo inusual frente a otros colectivos.

Antes de entrar en las propuestas, conviene ver de un vistazo las diferencias clave:

Grupo de beneficiarios Duración del subsidio Cotizaciones a jubilación Cuantía indicada Comprobación de recursos Mayores de 52 años Ilimitada hasta edad legal SEPE cotiza al 125% del tope mínimo 480 €/mes en 2025, sin extras Individual, no familiar Menores de 45 años (según casos) Hasta 18 meses con 120 días; hasta 24 con 180 No incluye cotizaciones 570 €/mes primeros 6 meses (95% IPREM); 540 €/mes del día 181 al 360 (90% IPREM) No especificado en el texto

Como se aprecia, el diseño beneficia más a quienes superan los 52, lo que, según la OCDE, resta incentivos para reengancharse al empleo.

Qué propone exactamente la OCDE para reformar el subsidio y evitar desincentivos

La OCDE sugiere un rediseño que unifique el trato por edad y limite la acumulación de derechos fuera del seguro contributivo. ¿Qué medidas plantea en concreto?

Limitar la acumulación de derechos de pensión solo a la fase del seguro de desempleo; implementar pruebas de ingresos a nivel del hogar; reducir gradualmente los niveles de prestación y acotar su duración; aplicar con eficacia los requisitos de búsqueda activa de empleo.

Con estas actuaciones, el apoyo sería homogéneo para cualquier edad y, por tanto, menos propenso a desincentivar la reincorporación laboral.

Condiciones para menores de 45 años y efectos de la reforma de 2024

La OCDE subraya que los beneficiarios más jóvenes afrontan reglas más estrictas: duración limitada, ausencia de cotización y peores opciones para consolidar pensión futura. La normativa permite a los menores de 45 años prorrogar el subsidio hasta 18 meses si agotaron 120 días, o hasta 24 meses si fueron 180. Tras la reforma de noviembre de 2024, la cuantía de nuevos beneficiarios sube a 570 euros durante seis meses y después pasa a 540 entre el día 181 y el 360, acentuando la diferencia con el régimen de los mayores.

El desafío del envejecimiento demográfico y su impacto en pensiones y empleo

El organismo enmarca su recomendación en un país que envejece rápido: alta esperanza de vida y baja natalidad. Esto reducirá oferta laboral, frenará el PIB potencial y tensionará el gasto público, especialmente en pensiones y sanidad. Por tanto, ¿no conviene alinear mejor los incentivos del subsidio con la vuelta al trabajo? Ese es, precisamente, el objetivo que la OCDE pone sobre la mesa.