La Seguridad Social crea una vía para que futbolistas históricos cobren más pensión pública

La medida permitirá que 93 exfutbolistas puedan computar periodos cotizados en la Mutualidad de Futbolistas Españoles antes de 1980. La Asociación de Futbolistas Españoles asumirá el coste, por lo que no tendrá impacto económico en el sistema público de pensiones.

La Seguridad Social prevé activar un mecanismo para que futbolistas profesionales veteranos puedan acceder a una pensión pública o mejorar la cuantía que ya tienen reconocida. Esta pasarela se incluirá a través de un real decreto y busca corregir la situación de quienes comenzaron su carrera antes de 1980, cuando sus cotizaciones no se integraban en el sistema público, sino en la Mutualidad de Futbolistas Españoles.

Quiénes podrán recuperar cotizaciones de la Mutualidad de Futbolistas Españoles

El cambio afecta a un grupo de 93 futbolistas que iniciaron su trayectoria profesional antes de 1980. Hasta ese año, las aportaciones de estos deportistas computaban en la Mutualidad de Futbolistas Españoles y no en la Seguridad Social.

El problema llega al alcanzar la edad de jubilación. Algunos no pueden acceder a la pensión porque no reúnen el periodo mínimo exigido, mientras que otros cobran una cuantía menor al no tener reconocidos esos años de actividad. ¿Qué supone esta medida? Que podrán sumar ese tiempo, siempre que los periodos queden debidamente acreditados por la Asociación de Futbolistas Españoles.

En 1980 se creó el Régimen Especial de Jugadores Profesionales de Fútbol, aunque en aquel primer traspaso las cotizaciones de la mutualidad solo computaban en casos de muerte y supervivencia. Posteriormente, en 1987, los futbolistas pasaron al Régimen General, pero esa limitación se mantuvo.

Cómo se solicitará la revisión de la pensión ante la Seguridad Social

Cada afectado deberá presentar la solicitud ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social, ya sea para pedir la pensión o para revisar la cuantía reconocida. Dicho claro, no bastará con haber sido futbolista profesional: habrá que justificar los periodos correspondientes.

El trámite deberá incluir estos pasos:

Registrar la solicitud ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Pedir la pensión o la revisión del importe ya reconocido.

Aportar el documento expedido por la Asociación de Futbolistas Españoles.

Además, la Seguridad Social no reconocerá el derecho a pensión ni la revisión de la cuantía hasta que la AFE haya ingresado el capital coste correspondiente.

Cuánto aumentará la pensión y quién pagará este mecanismo especial

El real decreto establece que la medida no tendrá coste para el sistema público de pensiones. La Asociación de Futbolistas Españoles será la encargada de abonar a la Seguridad Social, en un único pago, el capital coste derivado de computar como cotizados los periodos anteriores a 1980.

Según la memoria económica, el importe total asciende a 1,60 millones de euros. De media, cada exjugador recibirá unos 2.183,30 euros más al año, aunque el incremento mínimo será de 51,24 euros anuales y el máximo de 12.964,53 euros al año.

Grupo afectado Número de exfutbolistas Importe que abonará la AFE Pensionistas 68 1,2 millones de euros No pensionistas 25 0,4 millones de euros

En el caso de quienes ya están jubilados, se recalculará la base reguladora teniendo en cuenta los años cotizados en la Seguridad Social y en la mutualidad. Si hubo jubilación anticipada, también se aplicarán los coeficientes reductores.

Para quienes todavía no cobran pensión, se revisarán los periodos cotizados en la Seguridad Social y se sumarán los acreditados en la Mutualidad de Futbolistas Españoles. Por otro lado, el documento recoge un coste administrativo de 2.035 euros por las solicitudes de revisión.