La Seguridad Social avisa a los trabajadores de baja médica que pueden perder la prestación

Mientras se cobra la prestación por incapacidad temporal, el trabajador debe cumplir una serie de obligaciones médicas básicas para no perder el cobro.

Los trabajadores que están de baja médica por enfermedad o accidente pueden acceder a la prestación por incapacidad temporal, siempre que cumplan los requisitos exigidos. Esta ayuda, gestionada por la Seguridad Social, tiene como objetivo garantizar ingresos durante el periodo de recuperación, pero no se mantiene de forma automática si el beneficiario incumple sus obligaciones.

La Seguridad Social puede suspender la baja médica si se incumple el tratamiento pautado

Cobrar una baja médica no solo implica recibir una prestación mientras dura la recuperación. También supone seguir las indicaciones de los profesionales sanitarios, acudir a los controles y colaborar en el proceso médico.

La Seguridad Social puede suspender el pago cuando el trabajador se niega a seguir el tratamiento prescrito. Esto puede interpretarse como una falta de colaboración o incluso como una forma de alargar la baja sin justificación suficiente.

El artículo 175 de la Ley General de la Seguridad Social recoge los motivos por los que puede perderse o suspenderse la prestación por incapacidad temporal. Entre las situaciones que pueden provocar esta medida se encuentran:

No acudir a sesiones de rehabilitación o fisioterapia indicadas por la Mutua.

Negarse a tomar la medicación recetada por el médico.

Rechazar una intervención sencilla que permitiría la recuperación.

Cambiar el tratamiento médico por terapias alternativas sin aval profesional.

En estos casos, el contrato de trabajo seguiría suspendido porque el trabajador continúa de baja, pero dejaría de cobrar la prestación. Dicho de otra forma: se mantiene la situación médica, pero se corta el ingreso económico.

Faltar a una revisión médica sin justificar puede cortar el cobro de la prestación

Otra de las causas por las que la Seguridad Social puede dejar de pagar la baja médica es no acudir a una revisión. Estas citas pueden ser convocadas por la propia Seguridad Social, la Mutua o los servicios de salud autonómicos.

¿Y qué pasa si el trabajador recibe un SMS, una carta certificada o un burofax y no se presenta? En ese caso, la prestación puede quedar suspendida desde ese mismo día.

No obstante, el afectado cuenta con un plazo, generalmente de cuatro días hábiles, para justificar la ausencia. Puede hacerlo, por ejemplo, mediante un informe de urgencias del mismo día o un parte médico que acredite reposo absoluto. Si la explicación es válida, el pago se reanudará; si no, la suspensión puede convertirse en definitiva.

Cuánto se cobra de baja médica según el origen de la incapacidad

La cuantía depende de si la baja procede de una enfermedad común, un accidente no laboral, un accidente de trabajo o una enfermedad profesional.

En las contingencias comunes, durante los tres primeros días no se cobra prestación. Desde el cuarto día y hasta el día veinte se percibe el 60% de la base reguladora. A partir del día 21, se cobra el 75%.

En cambio, cuando la baja deriva de contingencias profesionales, la prestación es del 75% de la base reguladora desde el primer día.