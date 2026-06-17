Los expertos explican por qué el color de las bayetas importa más de lo que parece

Usar una bayeta de cada color ayuda a diferenciar las zonas del hogar y a mantener una higiene correcta. La clave está en no mezclar usos, sobre todo entre cocina y baño.

La bayeta de microfibra es uno de esos básicos que no faltan en casi ninguna casa. Es económica, fácil de usar y funciona bien en muchas superficies. Sin embargo, los colores con los que se venden en muchos ‘packs’ no responden solo a una cuestión estética: sirven para organizar mejor la limpieza y evitar confusiones.

Aunque todas las bayetas limpian igual, el color permite asignar cada una a una zona concreta de la vivienda. ¿El objetivo? No usar la misma para el baño, la cocina, los cristales o los muebles. Parece un detalle menor, pero en el día a día puede marcar la diferencia.

Por qué conviene usar bayetas de microfibra de distinto color en casa

La composición de las bayetas de microfibra es la misma, independientemente de su color. Lo único que cambia es la tonalidad, pero precisamente eso facilita identificarlas de un vistazo.

De esta forma, aunque una bayeta aparezca fuera de su lugar habitual, se puede saber para qué se usa. Por ejemplo, ayuda a no confundir la del cuarto de baño con la de la cocina. Y claro, nadie quiere limpiar la encimera con la bayeta que antes se ha usado en los sanitarios.

Por lo tanto, el sistema de colores funciona como una especie de código doméstico. Sencillo, práctico y fácil de mantener si todos en casa lo respetan.

El código de colores de las bayetas ayuda a evitar la contaminación cruzada

No existe un código obligatorio ni único. Cada persona o familia puede organizarlo como prefiera, asignando un color a una estancia, superficie o tipo de limpieza.

Los especialistas en limpieza de Ecodomis explican que las bayetas son iguales, pero el color les da una función diferente. Según detallan, este sistema sirve para evitar la contaminación cruzada, ya que impide que una misma bayeta pase de una zona delicada a otra sin control.

En consecuencia, lo importante no es tanto elegir un código concreto, sino mantenerlo siempre igual. Si se cambia constantemente, pierde utilidad.

Un ejemplo práctico para organizar las bayetas de microfibra por colores

Aunque cada vivienda puede adaptar el sistema a sus necesidades, este es uno de los códigos de colores más usados:

Bayeta roja: sanitarios.

sanitarios. Bayeta amarilla: cristales y ventanas.

cristales y ventanas. Bayeta verde: cocina.

cocina. Bayeta azul: resto de muebles.

Este reparto permite identificar rápidamente qué bayeta corresponde a cada zona. Además, facilita que todos los miembros de la casa sigan la misma pauta sin tener que pensarlo demasiado.

Así pues, los colores no limpian más ni menos, pero sí ayudan a limpiar mejor. La clave está en respetar el código elegido y no mezclar usos. Una costumbre pequeña, pero muy útil para mantener la higiene del hogar.