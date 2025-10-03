La reconocida fábrica de pimentón y especias en Fortuna (Murcia) busca personal: contrato indefinido y turnos rotativos

La empresa PAPRIMUR, dedicada a la fabricación y venta de pimentón y otras especias, con actividad de importación y exportación a diversos países, ha abierto un proceso de selección para incorporar 3 operarios/as de producción en su planta de Fortuna (Murcia). La compañía ofrece contrato estable y una retribución anual de 19.000 € a 24.000 € brutos, acorde a la experiencia y competencias del candidato. A continuación, te contamos los detalles y cómo presentar tu candidatura.

PAPRIMUR refuerza su línea de producción en Fortuna (Murcia): requisitos de acceso al proceso de selección

La persona seleccionada se integrará en la fábrica murciana de PAPRIMUR especializada en pimentón y especias, colaborando con el equipo para alcanzar los objetivos diarios. Entre las tareas habituales se incluye operar y monitorizar la maquinaria de producción, realizar mezcla, envasado y etiquetado según procedimientos, así como inspección visual de calidad para retirar productos no conformes. También se contempla el mantenimiento básico de equipos, la limpieza y orden del área de trabajo cumpliendo normativa de seguridad e higiene alimentaria, y la comunicación de incidencias para asegurar la continuidad de la producción.

Requisitos para participar en el proceso:

ESO finalizada; se valorará FP relacionada con la industria alimentaria.

Al menos 1 año de experiencia previa en empresas del sector o entornos de producción similares.

Conocimientos en envasado y empaquetado, manejo de materiales, operaciones de fabricación y cadena de suministro, uso de herramientas y maquinaria industrial, y normativas de seguridad e higiene en industria alimentaria.

Manejo básico de sistemas informáticos.

Disponibilidad para turnos rotativos, capacidad para trabajar en equipo, atención al detalle, orientación a la calidad y la seguridad y adaptación a cambios de producción.

Especialidad: no se requiere una especialidad concreta.

Como hemos indicado anteriormente, se trata de un contrato indefinido y una jornada intensiva en turnos rotativos. Además, la empresa establece una horquilla salarial de 19.000–24.000 € brutos/año en función del perfil. PAPRIMUR, ofrece oportunidades de desarrollo profesional y beneficios sociales con porcentaje sobre objetivos.

Cómo enviar el currículum a PAPRIMUR

Si te interesa esta oferta para trabajar en la planta de Paprimur de Fortuna (Murcia), prepara un currículum actualizado (y, si lo deseas, una carta de presentación) resaltando tu experiencia en producción alimentaria, envasado, etiquetado y manejo de maquinaria, así como tu disponibilidad para turnos rotativos.

Accede al portal de empleo donde se ha anunciado esta oferta, revisa la información para confirmar que tu perfil encaja y completa la inscripción adjuntando tu CV y la documentación requerida. Antes de enviar, verifica que reflejas claramente los requisitos solicitados para que no se descarte tu candidatura. Puedes enviarlo adicionalmente a su propia web oficial de empleo de PAPRIMUR.