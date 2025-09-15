La prestación de 11.000 euros del SEPE que solo pueden cobrar quienes cumplan estos requisitos

El SEPE concede el subsidio por insuficiencia de cotización a quienes pierden el empleo y no alcanzan los 360 días cotizados. La cuantía total puede llegar a casi a los 11.000 euros si se cumplen las condiciones y según la situación familiar y los días cotizados.

Cuando un trabajador queda desempleado sin reunir los 360 días necesarios en los últimos seis años, puede acceder a esta ayuda asistencial del Servicio Público de Empleo Estatal. No es automática: su concesión depende de la carencia de ingresos, de las cotizaciones acumuladas y de las cargas familiares.

Quién puede solicitar el subsidio por insuficiencia de cotización del SEPE y por qué

Esta prestación está pensada para personas que han perdido su empleo de forma involuntaria y no pueden cobrar la prestación contributiva. ¿Te has quedado sin los 360 días cotizados? Entonces esta vía puede ser la salida, siempre que se cumplan los requisitos económicos y de cotización mínimos.

Además, se trata de una ayuda de naturaleza asistencial, por lo que no todos los desempleados pueden percibirla: el acceso queda condicionado a los topes de ingresos y a los periodos cotizados por desempleo.

Requisitos del SEPE para cobrar hasta 10.980 euros y no quedar fuera

Antes de solicitar, conviene comprobar si se reúne el perfil exigido. Ahora bien, importante el límite de ingresos y con los días cotizados: son determinantes para la concesión y la duración:

Carecer de ingresos suficientes: el tope está en el 75% del SMI, que en 2025 equivale a 850,50 euros mensuales.

Estar en desempleo total o, si se trabaja a tiempo parcial, que la suma de jornadas sea inferior a una jornada completa.

Haber cotizado al menos 90 días por desempleo (no todos los trabajos cotizan por esta contingencia).

Suscribir el acuerdo de actividad.

No tener derecho a la prestación contributiva por desempleo.

No estar en ninguna situación de incompatibilidad que impida el cobro del subsidio.

Con estos criterios claros, ¿cumples el perfil? Si es así, puedes avanzar al siguiente paso y valorar la duración y las cuantías estimadas.

Duración del subsidio e importes vinculados al IPREM según cada tramo

La cuantía se calcula con el IPREM y desciende con el tiempo: 95% los primeros seis meses, 90% hasta el duodécimo y 80% a partir del año. En números: 570 euros mensuales durante los primeros seis meses; 540 euros del séptimo al duodécimo; y 480 euros si la ayuda continúa desde el mes 13 en adelante.

A su vez, la duración depende de si existen responsabilidades familiares y de los meses cotizados. Sin cargas familiares, la ayuda dura 6 meses cuando se han cotizado 6 o más. Con cargas, puede ser de 3, 4 o 5 meses si se han cotizado 3, 4 o 5 meses, y alcanzar un máximo de 21 meses si se cotizó más de 6 meses. Por eso, en el escenario de máxima duración (21 meses con cargas familiares), la suma de importes puede llegar a 10.980 euros, rozando los 11.000 euros.

Resumen de importes y posibles duraciones según criterios del SEPE

Concepto Criterio Cuantía/Duración Importe mensual (meses 1–6) 95% del IPREM 570 € Importe mensual (meses 7–12) 90% del IPREM 540 € Importe mensual (desde mes 13) 80% del IPREM 480 € Duración sin cargas familiares Cotizados ≥ 6 meses 6 meses Duración con cargas (cotizados 3, 4 o 5) Cotizados 3, 4 o 5 meses 3, 4 o 5 meses Duración con cargas (cotizados > 6) Cotizados más de 6 meses Hasta 21 meses (máximo)

Como ves, la combinación de meses cotizados y cargas familiares marca la diferencia. ¿Objetivo? Ajustar expectativas y calcular tu posible recorrido dentro del subsidio.

Cómo y cuándo se solicita la ayuda del SEPE de forma segura

La ayuda se solicita cuando se pierde el empleo de manera involuntaria y no se alcanza el mínimo de 360 días cotizados para el paro. La concesión dependerá de la situación familiar, del número de días cotizados por desempleo y del cumplimiento del límite de ingresos (850,50 euros mensuales en 2025). En consecuencia, conviene verificar cada requisito antes de pedirla; así evitas retrasos y denegaciones innecesarias. Dicho claro: mejor prevenir que tener que volver a empezar.