«La paguita no me llega»: Joel García explica que cobra 1.008 euros por incapacidad y que no le alcanza

Su intervención en ‘Santoria Podcast’ ha encendido las redes al explicar que cobra 1.008€ mensuales por incapacidad derivada de esquizofrenia paranoide y que no llega a fin de mes. Sus palabras han vuelto a poner en el foco las ayudas públicas y sus límites.

La aparición de Joel García en el podcast desató una polémica inmediata: sostiene que la cuantía no le alcanza porque tiene demasiado tiempo libre y termina gastándoselo, un mensaje que muchos han interpretado como una provocación en un contexto de salarios similares.

Qué ha dicho Joel García sobre su pensión y por qué impacta

En el episodio detalló la cuantía y su evolución anual: «La paguita son 1.008 euros al mes. Al año la suben como unos 40 o 30 y pico euros. Y bueno, en verdad, no me llega ni para final de mes».

También apuntó al tiempo libre como factor de gasto: «Piensa que tienes mucho tiempo libre. No puedo trabajar, es absoluta, total, permanente… No sé cómo se llama, pero es de las más tops».

Estos son los datos clave aportados por el propio protagonista durante la charla:

Dato Detalle Importe mensual declarado 1.008€ Subida anual aproximada alrededor de 30-40€ según su testimonio Motivo de que “no llegue” dice que el exceso de tiempo libre le lleva a gastar más Diagnóstico asociado a la pensión esquizofrenia paranoide Tipo de incapacidad según su relato menciona “absoluta, total, permanente…” sin concretar Programa donde lo explica ‘Santoria Podcast’

En otras palabras, el foco pasó del importe a los hábitos y al uso de la prestación. ¿Debe medirse una ayuda por la cifra o por el contexto?

Reacciones en redes y debate sobre pensiones e incapacidad permanente

Las redes se dividieron. Algunos lo acusan de irresponsabilidad; otros piden no juzgar el destino del dinero de una pensión. ¿Se puede valorar la vida de una persona solo por cómo gasta?

Para entender el choque, conviene resumir los ejes que más se repiten:

Críticas: indignación al oír que, con una prestación comparable a sueldos de mercado, no llega por gastar en ocio y tiempo libre.

Defensas: quienes recuerdan que el uso del dinero es personal y que no corresponde señalar con el dedo.

Nudo del debate: no se cuestiona la existencia de la pensión, sino si el caso refleja hábitos de gasto y percepciones sociales.

El testimonio abre preguntas legítimas sobre el funcionamiento del sistema: ¿deberían revisarse condiciones o requisitos caso por caso? ¿Cabe más flexibilidad según circunstancias personales? El propio relato no concreta el grado de incapacidad, de modo que extrapolar conclusiones generales sería precipitado.

Claves para entender la polémica sin estigmatizar la incapacidad permanente

Conviene recordar que la incapacidad permanente, en este caso vinculada a esquizofrenia paranoide, se reconoce por diagnósticos médicos, no por actitudes. De ahí que reducirlo todo a una cuestión de carácter sea simplificar demasiado. El propio Joel aportó otro matiz: «Siempre que he trabajado no he rendido. En plan, no me gusta obedecer órdenes, sobre todo. Soy muy rebelde, soy puro rebelde». Eso no es motivo para conceder una pensión, pero ayuda a entender por qué su encaje laboral resultó complejo. ¿Es razonable convertir un caso individual en norma para todo un sistema?

En resumen, el episodio ha reactivado una conversación incómoda sobre pensiones de incapacidad, responsabilidad individual y percepción social. Por consiguiente, el debate útil no pasa por estigmatizar, sino por comprender mejor las realidades detrás de cada prestación y evitar juicios automáticos.